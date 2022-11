Cinco frases y algunos perfiles políticos

Entornointeligente.com /

1- El éxito o fracaso de un político se mide por el grosor de su cogote. Cuando le va yendo bien se lo ve «lindo», gordo y rozagante y cuando le va mal se lo ve flaco, pálido y agachado (Dr. Ernesto Daza Ondarza, de señera dignidad personal, constitucionalista verdadero, exministro de la Corte Suprema, exrector de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, diplomático). 2- Si usted quiere ingresar en política vea que sus asentaderas estén bien puestas para recibir puntapiés de todo lado (Dr. Ernesto Ayala Mercado, teórico de alto nivel, escritor, proyectista de la Reforma Agraria de 1953, mentor del tan citado René Zavaleta Mercado, abogado, maestro, diplomático, parlamentario, uno de los mejores oradores de la historia de Bolivia). 3- Si usted es político de alto vuelo nunca escriba un libro, porque de las declaraciones orales uno puede negarse, de lo escrito no (El Dr. Ayala Mercado me lo dijo señalando que eso es lo que le recomendó Víctor Paz Estensoro, expresidente de Bolivia.). 4- En Bolivia todo pasa y nunca pasa nada (expresión de Víctor Paz Estensoro porque él entendía que todo podía cambiar menos la estructura capitalista atrasada de Bolivia). 5- La política está hecha para quienes saben comerse sapos (Walter Guevara Arce. Expresidente de Bolivia). Las tres primeras frases me las dijeron personalmente sus autores, las dos siguientes fueron expresadas públicamente. Ahora hablemos de perfiles políticos. Hoy, triunfan los ignorantes y «desarraigados» como cuando Ezequiel Martínez Estrada, en su brillante obra ¿Qué es esto?, refiriéndose a los políticos que brincan de partido en partido, decía que éstos son de aquí y son de allá y finalmente no son de ninguna parte, son «desarraigados», como las meretrices, por eso son despreciados y por escudo tienen las asentaderas bien puestas, están a prueba de balas, carecen de honor y dignidad. La simulación y la mentira se han hecho normales. Cuando en la televisión a ciertos políticos se les hace una pregunta su respuesta es una perorata interminable, pero si la conductora ve «conveniente» descuartizar a su entrevistado, le interrogará hasta saber cuántas pulgas tiene. Todo es conveniencia y ambos tienen las asentaderas bien puestas porque hacen politiquería. Vea usted a qué político lo ve simpático, rozagante, cogotudo y hasta amenazante, seguro que a éste le está yendo «muy bien» y fíjense en ese mismo político cuando ha dejado el poder y verá que está demacrado, con la piel colgando y con una mansedumbre que saca lágrimas. Este es un infalible termómetro para medir a un político. En Bolivia los políticos no escriben libros, no para evitar negarse sobre lo escrito, sino sencillamente porque no saben escribir ni su nombre. Otro perfil es el de los resucitados, no me refiero a Lázaro, sino a los tránsfugas, a aquellos que viven de la política oficiando eternamente de «aliados» políticos a cambio de recibir cuotas ministeriales o judiciales, pero un día caen pero al día siguiente se abre la tierra y los vividores resucitan y con voz solemne prometen nuevamente reformas salvadoras. Son los parásitos de la democracia oportunista. Son los que tienen las asentaderas bien puestas y nadie les gana en tragar sapos. Y es cierto: en Bolivia todo pasa y nunca pasa nada. Podrá haber «revoluciones», «procesos de cambio» y nada cambiará mientras no cambie la estructura social; entretanto, los saqueadores de nuestros recursos naturales continuarán mandando en Bolivia a través de sus «mandatarios» apelando a las teatrales «nacionalizaciones» que dejan cada vez más pobre a la Bolivia extractivista.

