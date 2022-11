Alimentos La Giralda y Chef Campus Culinary Institute presentan el jurado que trae la 5ta edición de Cocina Creativa

Entornointeligente.com /

La región Centro-Occidental está llena de costumbres, tradiciones, valores y un sabor que los hace únicos. Alimentos La Giralda y Chef Campus Culinary Institute son los protagonistas que hacen posible esta experiencia llena de conocimiento, un viaje con sabor a nuestras raíces.

Saber de los secretos que existen en la variedad de los platos venezolanos, es reconocer que cada uno esconde una historia, un sentimiento, una forma de vida, y quien mejor que los expertos del jurado para profundizar más en el tema.

Las seis caras llenas de personalidad detrás del jurado del Concurso «Cocina Creativa» enfocado en la región Centro-Occidental, someterán a votación cada detalle, evaluarán la creatividad, el manejo de los ingredientes, la presentación del plato, sus habilidades técnicas y el desempeño de cada concursante.

Un concurso que lleva consigo cuatro ediciones, un paseo por lo colorido, por entender la teoría pero aprender a aplicarlo en la práctica, son ediciones llenas de conocimiento donde buscamos rescatar la cultura de cada rincón, ese lugar que llamamos Venezuela.

El jurado presencial está conformado por:

Adriana Gibbs, sus certificados de origen son tres: Comunicadora Social por la Universidad Católica Andrés Bello; Magíster en Psicología Social por la Universidad Central de Venezuela; y Diplomados en Cultura del Vino & Spirits (Principiantes y Avanzados) por la Universidad Metropolitana.

Vinos, destilados y gastronomía conviven en su website www.adrianagibbs.com y se comunican en su cuenta de Instagram: @adrianagibbsm

Autora de los libros Soy Panadero. Un homenaje a los artesanos del pan en Venezuela, (Alumware, 2019), que obtuvo el premio «Tenedor de Oro como Publicación Gastronómica», otorgado por la Academia Venezolana de Gastronomía; 365 días. Uno para cada vino (Ediciones Punto Paladar, 2021) recientemente reconocido como el Best in the World en los Gourmand Cookbook Awards World (categoría Libro digital de Vinos).

Francisco Abenante, Chef y copropietario de La Casa Bistró, 33 años de carrera, ganador del Premio Tenedor de Oro 2009, Premio Armando Scannone 2005 y Miembro Fundador del Centro de Estudios Gastronómicos de Caracas 1989

Ileana Matos, periodista de gastronomía especializada en cocina venezolana. Creadora de contenidos sobre el tema para redes sociales. Responsable de la página Comer&Beber publicada en El Nacional en su versión impresa. @improductora

En el Jurado Virtual figuran personalidades como:

Humberto Arrieti, cocinero egresado del CEGA, Miembro Fundador de Venezuela Gastronómica, Premio Nacional de Gastronomía Tenedor de Oro Mención Armando Scannone 2016, Jefe de cocina de Restaurantes como Malina, Sortilegio y otros. Asesor gastronómico, experto en Vinos y Armonías, 18 años de experiencia en Bodegas Pomar hasta la actualidad, Organizador de Eventos, Pasantías en España, Perú, Bolivia, México, Italia, Ecuador y USA. Jefe de Cocina y propietario de Cocuy Gastro Bar, Profesor en las Cátedras de Cocina Básica, Cocina y Cultura Gastronómica, y Embutidos y Conservas en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy – UNEY, desde el año 2002 hasta la actualidad, Experto en técnicas y sistemas protocolares.

Juan Alonso Molina (Barquisimeto, 1960). Historiador formado en la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela), Cronista Gastronómico del Estado Lara, cocinero especializado en la cocina regional venezolana y larense, instructor de cocina y consultor de restaurantes.

Mención de Honor del Premio Tenedor de Oro 2014, otorgado por la Academia Venezolana de la Gastronomía, autor de los recetarios Lara a pedir de boca y Lara de mesa y mantel , y de la antología de textos gastronómicos Un bocado del mundo , entre otras publicaciones.

Actualmente trabaja como Consultor Gastronómico de la FAO-Venezuela.

Nelson Alfonso Suárez, mejor conocido como Pocho, es la cuarta generación de una familia panadera, es el actual cuidador de @1935mercedes, una de las masas madre más antiguas de Venezuela.

Fue José Isaías Montiel, bisabuelo de Pocho Suárez, quien dio inicio a este legado centenario. Empezó en la panadería por necesidad. Su familia no podía mantenerlo y lo enviaron con las hermanas Carmona, en Barquisimeto, lo criaron y le enseñaron de la buena cocina y el oficio panadero enmarcado en el pan de aguada grande.

«Pocho» o Pochove, como lo conocen en redes sociales, es profesor de matemáticas y tecnólogo en alimentos. Siempre le ha gustado enseñar pero el destino lo condujo siempre al pan. Cuando aceptó dedicarse exclusivamente a la continuidad del legado familiar, paralelamente trabajó en un centro de investigación sobre alimentos, así como empresas relacionadas de alimentos, recorrió la país como investigador y asesor de calidad total, esto dio la oportunidad de estudiar por completo la composición físico química y microbiológica de @1935mercedes

A Pocho Suárez le gusta todo de la panadería. «Es una extensión de mi cuerpo. No hay día que no haga pan. Además estoy resguardando una receta que tiene más de 100 años», dice. Para él, la disciplina, la paciencia, la honestidad y la ética en este oficio son fundamentales.

Asimismo, ofrece asesorías y dicta talleres en territorio nacional e internacional. Su sueño es reunir a todos los panaderos criollos y crear, juntos, una sola masa madre que se llame Venezuela. «Yo no me voy, aquí me quedo, trabajando por la unión que tanto hace falta», concluye. Por Lizeth Gómez / @lisgomezzz

El concurso culinario «Cocina Creativa» un paseo gastronómico que recorre cada rincón de Venezuela

