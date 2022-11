A dos meses de que el tren iniciara viajes, legisladores exigen tarifas

Entornointeligente.com /

A dos meses de inaugurarse la línea roja y parte de la verde del tren,legisladores del oficialismo y de la oposición coinciden en que la operadora del nuevo sistema de transporte debe fijar el costo del pasaje antes de fin de año. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Mayra Zalles, dijo ayer que la demora en la difusión de los estudios sobre las tarifas de los viajes del tren demuestran que el proyecto se ejecutó sin planificación previa. «Hay bastante lentitud. Se supone que esta es la obra estrella de Cochabamba y hasta el momento no se sabe cuál es el costo de los pasajes y tampoco está funcionando el 100 por ciento de las dos líneas que se han entregado en septiembre», puntualizó. Zalles denunció, además, que la Comisión Especial de Fiscalización del Tren, conformada por la Brigada Parlamentaria y presidida por parlamentarios del MAS, no convoca a los legisladores de CC a las reuniones con la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, para que conozcan detalles técnicos del proyecto. «Hemos visto que se han realizado dos reuniones de la comisión, pero no nos indicaron para participar con el tiempo pertinente. Esperamos que con las solicitudes y denuncias que presentamos podamos acceder a información», remarcó. El senador del MAS, Hermo Pérez, sostuvo que como comisión coadyuvaron a resolver el conflicto de obras complementarias en la línea verde y, por tanto, se logró liberar varios tramos.

Líneas operarán a pérdida El arquitecto urbanista Javier Molina señaló ayer que las líneas del tranvía operarán a pérdida, debido a que en otros países de la región un sistema de transporte similar termina siendo subvencionado para que la población pueda disfrutar de los beneficios.

Agregó que una de las razones para que los estudios del costo del pasaje y otros trabajos en la línea verde del tren no se aceleren se debe al cambio constante del personal que ejecuta el proyecto.

Se conoce extraoficialmente que este viernes se anunciará el costo de los pasajes del tren, de acuerdo a un reporte de Red Uno. Además, se prevé que el cobro sea por tramos.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com