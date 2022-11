Usar este producto antes del champú es mágico para pasar de pelo a pelazo (no falla)

Entornointeligente.com /

Un pelo sano y cuidado se esconde siempre detrás de un pelo bonito . Y para conseguirlo, existen detalles que marcan la diferencia. ¿Uno de los grandes desconocidos? El pre-champú .

En Trendencias El pelo y el cuero cabelludo envejecen: las mejores claves antiedad para retrasarlo Añadirlos al ritual de cuidado del pelo brinda buenísimos resultados (comprobado). Y son un plus en toda regla que llevan más allá la rutina de belleza capilar.

Así, el secreto de belleza definitivo consistiría en sumar la fase de preparación antes del lavado y el tratamiento de la melena. Ojo, esta preparación debe estar adaptada a tu tipo de cuero cabelludo/pelo.

Utilizar pre-champú una vez a la semana resetea el cuero cabelludo . Y consigue que este se muestre más receptivo con los ingredientes que le aportamos para que brinden los mayores beneficios posibles a nuestro pelo.

¿Cómo utilizar un pre-champú? Se aplican sobre el cabello o el cuero cabelludo seco o ligeramente húmedo. Puedes elegir una zona específica para la aplicación o aplicarlos en toda la cabeza. Deja que actúe unos 10 minutos (puedes dejarlo más tiempo si quieres) y aclara en la ducha. A continuación, lava el pelo como de costumbre con champú.

Estos tratamientos pueden utilizarse una o dos veces por semana. Y según afirman los expertos, si se aplican con frecuencia, pueden devolver la vida a un cabello muy dañado.

En Trendencias Lavar el pelo con acondicionador (sin champú) se ha puesto de moda gracias al método curly: mi experiencia ¿Cómo elegir el mejor pre-champú para tu pelo? Los pre-champús pueden aplicarse en cabellos secos o con falta de energía, o en cabellos grasos , para nutrir el cabello, reducir el sebo o devolver la densidad a la fibra capilar.

Los productos pre-champú presentan muchos formatos: mantecas, aceites, geles, cremas, sueros, concentrados, etc. Los más famosos son los exfoliantes capilares y los aceites de nutrición .

Existen diversas marcas productos de este tipo. Miriam Quevedo tiene nuestro exfoliante capilar favorito, Yves Rocher tiene una mascarilla absorvente para pelo graso que es viral, Moroccanoil y Mi Rebotica tienen aceites capilares geniales, pero la marca de laboratorios Pierre Fabre, René Furterer , tiene dos de los más interesantes para incluir en el radar: Astera Fresh (para purificar, calmar y aliviar), y Complexe 5 (para sanear y fortalecer). Ambos formulados a base de aceites esenciales 100% naturales.

Estos pre-champús acumulan valoraciones positivas y son toda una experiencia.

Nuestra opinión después de usar los pre-champús de René Furterer Incluir el paso del pre-lavado puede suponer una mayor inversión de tiempo, pero definitivamente merece la pena. Y no solo a nivel resultados, también por su capacidad relajante. Agrega un plus de spa al cuidado en casa irresistible.

Los pre-champús de René Furterer vienen presentados en un bote cuadrado de cristal e incluyen un aplicador masajeador e instrucciones para recrear los masajes óptimos de aplicación.

Ambos son tratamientos bifásicos, así que es necesario mezclarlos antes de usarlos. Aconsejo utilizarlos dividiendo el cabello por secciones y aplicando poco a poco. Después, envuelve tu pelo en una toalla de microfibra y disfruta de sus aromas.

Astera Fresh deja una sensación muy refrescante y ayuda con el picor, la caspa y la tendencia grasa. Huele a eucalipto y menta. Con su uso he notado el cuero cabelludo desestresado y una melena más suelta y viva .

René Furterer Astera Fresh Concentrado Calmante Frescor 50ml

PVP en Promofarma 31,19€ Complexe 5 es la revolución de la firma. Y no es para menos. Al contrario que el anterior, aporta una sensación cálida mientras estimula el cuero cabelludo. Mi experiencia usándolo ha sido excepcional. Tras dos aplicaciones ya notaba el pelo más fuerte y sano . Yo lo he combinado con las ampollas anticaida de la firma y me ha dado muy buen resultado.

He notado cómo ha parado la caída y la sensación de un cabello más grueso. También puedes utilizarlo solo como plus de belleza. Me atrevo a decir que marca realmente la diferencia. Cuidado, eso sí, que no está aconsejado para cuero cabelludo sensible. En ese caso, es mejor recurrir a Astera Fresh.

René Furterer Complexe 5 Concentrado Vegetal Estimulante con Masajeador 50ml

PVP en Promofarma 30,22€ Como consejo final, no hacen falta más que unas gotas en cada aplicación . Cometí el error de usar mucha cantidad de producto durante las primeras aplicaciones y creo que un bote puede durar mucho más si lo usas con menor cantidad y continúa ofreciendo los mismos resultados.

Después de usarlo, lava el cabello con champú dos veces para asegurarte de eliminar el residuo bien .

Para intensificar el resultado puedes utilizar un cepillo para cuero cabelludo como el de Tangle Teezer o Nuggela & Sulé .

Tangle Teezer The Scalp Exfoliator and Massager – Lavender Lite

PVP en LookFantastic 9,45€ NUGGELA & SULÉ Cepillo Masajeador Mágico

