Trump encendió rivalidad con DeSantis, quien se perfila como favorito para 2024

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump atacó el jueves al gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusándolo de ser desleal, después de que el político sureño fuera sumando apoyos entre los medios conservadores como posible candidato electoral para las presidenciales de 2024.

En un comunicado, Trump aseguró que su apoyo fue vital para la victoria de DeSantis en las elecciones para el gobierno local de 2018 y que el gobernador está siendo desleal al insinuar que podrá lanzarse como rival para la candidatura a la presidencia del Partido Republicano.

Cuando le preguntan a DeSantis si se lanzará como candidato -escribe Trump-, responde que no está pensando en el futuro. «Si hablamos de lealtad o de clase, esa no es realmente la mejor respuesta», subrayó el comunicado.

El exmandatario dijo además que le salvó la campaña a gobernador de DeSantis con su apoyo y acusó a los medios de comunicación conservadores -antaño sus grandes defensores- de estar llevando a cabo un «asalto» en su contra al apoyar al gobernador de Florida como candidato.

«Esto es igual que en el 2015 o el 2016, cuando Fox News luchó conmigo hasta que gané, y tras eso (cambiaron y) no pudieron ser más amables conmigo», subrayó Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Algunos de los principales medios conservadores de EE.UU. -Fox News, Wall Street Journal o The New York Post- comenzaron desde ayer a dar la espalda al ex mandatario, después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que esperaban en las elecciones de término medio.

Y, a medida, que Trump va perdiendo popularidad, DeSantis, quien fue reelegido el martes como gobernador, va ganando favoritismo en las esferas conservadoras. Fox News, el medio favorito de Trump durante años, publicó el miércoles una pieza de opinión titulada «Ron DeSantis es el nuevo líder del Partido Republicano».

DeSantis ganó con holgura la reelección a gobernador de la Florida, una victoria que, según expertos, lo posiciona como presidenciable.

Los resultados parciales de los comicios del martes han estado muy lejos de suponer la «ola roja» (el color republicano) que algunos vaticinaban para el Congreso. Aunque el escrutinio avanzó muy poco durante el miércoles, en el caso de la Cámara Baja, las proyecciones de los principales medios estadounidenses dan a los republicanos 207 de los 218 escaños que necesitan para controlarla.

Los demócratas, por su parte, cuentan con 184 escaños, y más de 40 están todavía por decidir. Con respecto al Senado, la situación está mucho menos clara: de los 100 escaños, los demócratas tienen 48 asegurados y los republicanos, 49.

