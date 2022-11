Trump comienza a perder apoyos en las filas republicanas

Entornointeligente.com /

Los republicanos y los medios conservadores de Estados Unidos intensificaron este jueves (10.11.2022) sus críticas públicas contra el expresidente Donald Trump , diciendo que era hora de que se aparte del escenario y de que el partido siga adelante, tras el inesperado mal resultado en las elecciones de mitad de período.

Trump, quien planea anunciar una tercera candidatura a la Casa Blanca la próxima semana, mereció un duro mensaje de la vicegobernadora republicana de Virginia, Winsome Earle-Sears, indicando que los votantes habían enviado un mensaje muy claro el martes de que «ya es suficiente».

«Los votantes han hablado y han dicho que quieren un líder diferente y un verdadero líder entiende cuando se ha convertido en un lastre», dijo en una aparición en Fox Business.

«Es hora de bajarse del escenario» «Un verdadero líder entiende que es hora de bajarse del escenario. Es el momento de seguir adelante», agregó.

Earle-Sears, que fue copresidenta de un grupo llamado Black Americans to Re-elect President Trump in 2020, también dijo que «simplemente no podría» apoyar otra campaña de Trump.

Algunos de los principales medios conservadores de Estados Unidos como Fox News, Wall Street Journal o The New York Post, comenzaron también a dar la espalda al exmandatario, después de que los republicanos no obtuvieran la victoria electoral que esperaban.

Y, a medida, que Trump va perdiendo popularidad, Ron DeSantis, quien fue reelegido el martes como gobernador de Florida, va ganando favoritismo en las esferas conservadoras. Fox News, el medio favorito de Trump durante años, publicó ayer una pieza de opinión titulada «Ron DeSantis es el nuevo líder del Partido Republicano».

Trump ataca a popular gobernador de Florida DeSantis ganó con holgura la reelección a gobernador de la Florida, una victoria que, según expertos, lo posiciona como presidenciable.

Este jueves, Trump atacó a DeSantis acusándolo de ser desleal, después de que el político sureño fuera sumando apoyos entre los medios conversadores como posible candidato para las presidenciales de 2024.

En un comunicado, Trump aseguró que su apoyo fue vital para la victoria de DeSantis en las elecciones para el gobierno local del 2018 y que el gobernador está siendo desleal al insinuar que podrá lanzarse como rival para la candidatura a la presidencia del Partido Republicano.

El exmandatario dijo además que el salvó la campaña a gobernador de DeSantis con su apoyo y acusó a los medios de comunicación conservadores -antaño sus grandes defensores- de estar llevando a cabo un «asalto» en su contra al apoyar al gobernador de Florida como candidato.

