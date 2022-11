Tierra Amarga: qué pasará en los próximos capítulos de la telenovela de Antena 3

Entornointeligente.com /

La cosa está que arde para la familia Yaman. La muerte de Demir sigue investigándose tras descubrir el cadáver, pero no es el único asesinato del que hay que buscar culpables. Incluso puede a estos se unan más, porque con tanto girito de guión, los espectadores de Tierra Amarga se esperan cualquier cosa.

La telenovela con más éxito de Antena 3, sigue su curso y se encabeza de manera irremediable a su final. Mientras este llega, te contamos qué ocurrirá en los próximos episodios de Tierra Amarga.

Abdülkadir ha amenazado a punta de pistola a Lütfiye y Betül, y todo porque Betül le dijo a Abdülkadir que Lütfiye sabía la verdad sobre que él había matado a Fekeli. Para demostrar que va en serio y que está dispuesto a todo para conservar su secreto, les muestra un vídeo: Fikret colocando droga en los camiones Yaman.

Entre tanta tensión siempre hay espacio para el amor . Züleyha y Mehmet están juntos después de que él le confesara que le amaba. Ella ha decidido dar una oportunidad a esta relación que sigue avanzando, a pesar de los intentos de Fikret de sabotearla.

Fikret quería confesarle a Züleyha que está también enamorado de la joven, pero saber que el suyo es un amor imposible se lo impide. El hecho de que sea su cuñada hace que no tenga futuro con ella, tal y como le ha recordado su amigo Çetin. A pesar de eso, no puede evitar sentirse celoso de Mehmet Kara (la identidad que interpreta Hakan para que nadie descubra su mentira) y trata de desenmascarar al socio de Züleyha. Ella no le cree cuando él afirma que Mehmet es un traficante de drogas.

Mientras la vida de Fikret parece desmoronarse, se ha visto forzado por su tía y su familia a casarse con Betül, una mujer a quien no ama y cuyo matrimonio le hará completamente desgraciado, aunque una mentira de la joven podría hacer peligrar su compromiso y provocar una ruptura de la pareja .

La pedida de mano, el anuncio del compromiso y la fiesta que planean hacer a los futuros novios, no es algo que le interesa a Fikret. No cuando solo puede pensar en Züleyha.

Hakan ha podido ver la película con la que Abdülkadir ha amenazado a la prometida y la tía de Fikret, y se ha dado cuenta de la encerrona que su socio le tendió a Fikret, así que decide deshacerse de la cinta. Pero la cosa se caldea porque Vahap, el hermano de Abdülkadir que ya se ha demostrado que sufre de un desequilibrio mental, apunta a Hakan con su pistola. La alianza de Abdülkadir y Hakan está definitivamente rota.

Abdülkadir obliga a su hermano a abandonar Çukurova con el deseo de recuperar la relación marchita con Hakan, pero este solo quiere que desaparezca. Tanto que hasta le ofrece dinero para que se vaya.

La violencia sigue porque Vahap aprovecha la fiesta de compromiso de Fekrit y Betül para entrar en la mansión. Los ruidos alertan a Gaffur que acude al dormitorio de Züleyha para saber qué ocurre. Vahap, asustado por verse descubierto, apuñala a Gaffur. Mortalmente o no será algo que los fans descubran en los siguientes capítulos.



