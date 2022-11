No Ouvido de Luís Severo: «A solo estou mesmo confortável, mas em banda é uma festa diferente»

Entornointeligente.com /

Que música te faz trocar de estação de rádio? Há algum álbum que te fez desistir de um artista? Que canção gostavas de ter composto?

Público · Luís Severo No quinto episódio do podcast Ouvido , navegamos pelas memórias musicais de Luís Severo.

Foto O Ouvido é o podcast do P3 em que conversamos com músicos sobre música. Não exclusivamente aquela que fazem, mas a que os apaixonou, inspirou e ajudou a crescer, numa viagem às memórias musicais, às playlists e às próprias carreiras.

Em entrevistas conduzidas por Fernando Costa, ficamos a conhecer «o disco de uma vida», os guilty pleasures , os ídolos e as canções que gostavam de ter escrito. É o Ouvido de quem costumamos ouvir.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com