Musk cancela la marca de verificación «oficial» que Twitter acababa de lanzar

Caracas.- Elon Musk anunció este miércoles que ha cancelado la nueva marca de «oficial» que Twitter acababa de empezar a dar a ciertos usuarios verificados para distinguirlos del tradicional símbolo azul, que ahora también pueden obtener los suscriptores de su servicio de pago.

Apenas unas horas después de poner en marcha este nuevo sistema, la red social dio marcha atrás y procedió a eliminar esa etiqueta de los perfiles de empresas, entidades gubernamentales y personalidades que la habían recibido.

En respuesta a un usuario que había visto desaparecer esa nueva marca de color gris bajo su nombre, Musk confirmó que ha optado por eliminar el distintivo («Me lo cargué», escribió) y dijo que la marca azul será «el gran igualador».

En otro mensaje, Musk dijo: «Tengan en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Nos quedaremos con lo que funciona y cambiaremos lo que no».

Dar el popular «tick» azul que distingue a los usuarios verificados entre quienes se suscriban al servicio Twitter Blue -con un coste inicial de 8 dólares mensuales- ha sido una de las grandes apuestas del empresario desde que asumió el control de la compañía.

«Ahora, la marca de verificación azul puede significar dos cosas diferentes: que una cuenta se verificó según los criterios de verificación anteriores, o que la cuenta tiene una suscripción al Twitter Blue de Twitter, que se puso a disposición en iOS (sistema operativo móvil de la multinacional Apple) en EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido el 9 de noviembre», anunció hoy Twitter en su web.

Aunque los suscriptores de pago recibirán la marca azul que hasta ahora distinguía a las cuentas verificadas, no necesitarán demostrar a Twitter su identidad, según confirmó la empresa.

El sistema de verificación vigente hasta ahora había sido creado por Twitter en 2009 con el fin de garantizar que detrás de cuentas influyentes se encontraba la persona o institución que ésta decía ser.

