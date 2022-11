Mundial Qatar 2022: Este Jugador del Real Madrid se queda fuera de la lista con Francia

Entornointeligente.com /

El lateral izquierdo del Real Madrid Ferland Mendy, no podrá disputar la Copa del Mundo Qatar 2002 que dará inicio el próximo 20 de noviembre, debido a que quedó fuera de la lista de convocados por parte de Francia.

El jugador de 27 años de edad, no fue tomando en cuenta por el seleccionador nacional Didier Deschamps, a pesar de que es un defensa confiable tomando en cuenta los nombres que se encuentran en esta lista y la forma de jugar con línea de cuatro defensas.

Ferland Mendy has NOT been selected for France's World Cup squad ❌ pic.twitter.com/Ptir2R22Jh

— ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2022

Mendy, tiene con la Francia un total de 9 compromisos en su trayectoria como futbolista profesional, ya que no ha tenido las mejores de las suertes cuando va a jugar con su selección por las lesiones en el terreno de juego.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta la última campeona del mundo solo seleccionó a 25 jugadores de 26 posibles lo que parece aún más llamativo por no contar con jugadores de la envergadura del defensa.

Meridiano

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com