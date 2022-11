Los mejores consejos para superar la ruptura de una pareja a la que aún amas

Entornointeligente.com /

Es más que probable que a lo largo de los años hayas pasado por una ruptura. Y seas tú quien haya dejado o a quien hayan dejado, es más que posible que la ruptura haya sido dolorosa . Lo de romper no es algo ajeno a nadie. Tamara Falcó lo ha vivido en sus propias carnes, al igual que todas y cada una de las personas que formamos la redacción de Trendencias.

Cada ruptura es un mundo completamente diferente, al igual que lo es cada relación. A veces llegan después de muchos años y otras, cuando aún ni habíais definido qué tipo de relación teníais. En algunos casos las relaciones se terminan llenas de paz, de armonía y de mutuo acuerdo, rompiendo la relación desde el respeto , mientras que en otros casos uno toma la decisión dejando a la otra persona con todo por decir.

«La sensación de pérdida llevará a un proceso similar a un duelo, hasta que la persona llegue a la aceptación de la ruptura», asegura la psicóloga Irene Micó Cerdán , lo que explica el por qué de que nos afecte romper con alguien.

Además, cualquier ruptura es una modificación de hábitos y hasta de costumbres que cambian cuando dejamos de estar con alguien. Desde un café compartido por la mañana hasta ir juntos al gimnasio o hacer un viaje en pareja. Ese cambio implicará una adaptación no solo a nivel emocional, también conductualmente y hasta en nuestros pensamientos.

Sea cómo sea, las rupturas siempre duelen – algunas más que otras – y si has pasado por más de una y de dos, es posible que hayas percibido que cada ruptura se supera con una estrategia diferente .

Y es precisamente haber vivido diferentes versiones de ruptura lo que me han llevado a encontrar los trucos que realmente me han ayudado no solo a superar una ruptura muy dolorosa, sino a salir reforzada de ella.

Los consejos más efectivos para superar la ruptura de una pareja a la que aún quieres Permítete un tiempo para sufrir Desde un punto de vista psicológico, una ruptura amorosa es también un proceso de duelo. En ocasiones nos centramos en la idea de superar la relación cuanto antes, no permitiendo que la ruptura nos afecte o nos cambie. Tanto que no nos damos el tiempo de regodearnos en el dolor. Esto no quiere decir que nos quedemos semanas o meses llorando y lamentándonos, pero sí que nos permitamos días para estar tristes , llorar y lamentarnos por la pérdida.

Salir con ellos puede ser un bálsamo que nos haga nos pensar en lo que estamos metidos en ese momento, y dejarnos ayudar por las personas que nos quieren incondicionalmente, como nuestras amigas , es una gran idea.

Pide ayuda a tu entorno No te cortes en levantar el teléfono para pedir ayuda. Hablar con ese entorno que nos cuida tanto como lo necesitemos, compartir con ellos cómo nos sentimos y pedirles ayuda para que no acabemos tomando decisiones precipitadas – y nos den un punto de vista más objetivo – puede ser de ayuda en estos momentos.

Incluso puede que necesites recibir terapia psicológica , algo de lo que no hay que avergonzarse ni tener miedo. Piensa en la ruptura como un duelo y no siempre estamos preparados o tenemos las herramientas necesarias para superarlo.

Distánciate de sus redes sociales Precisamente en la línea del consejo anterior, puede que pensemos que podemos manejar la ruptura aunque todavía sigamos a la otra persona en las redes sociales, especialmente cuando la ruptura ha sido consensuada o la relación ha acabado en buenos términos. Sin embargo, es mucho más difícil conseguir separarnos emocionalmente de esta persona – y de todo lo que le rodea – si sigues viéndola a todas horas .

Lo vimos cuando Selena Gomez y The Weeknd rompieron en 2017, y desvincularnos del todo no es tan malo. Si la relación ha acabado en buenos términos puedes hablar con la otra persona y explicarle que necesitas cierto tiempo sin seguirle en las redes sociales para poder empezar desde cero.

Podríamos decir que practicar el desapego nos ayuda a centrarnos en el presente y no en el pasado, como nos explicaba Iria Reguera, psicóloga y directora de Vitónica . Practicándolo, «si lo que tenemos ya no nos hace felices, nos hace sufrir, o no encaja en nuestros proyectos futuros, podremos alejarnos y dejarnos crecer y ser felices».

No descartes el contacto cero con tu ex El contacto cero es justo lo que su nombre indica: evitar el contacto con tu ex pareja en todo. Nada de llamas, de mensajes, de quedadas ni nada por el estilo. Si está resultándote demasiado doloroso cada vez que os véis, y no eres capaz de soltar esa relación, evita cualquier contacto.

Usar servicios como Postdates , que nos sirve para recuperar nuestras cosas tras una ruptura sin tener que romper el contacto cero con tu ex, es un paso más en esa distancia necesaria tras una ruptura. Cortar con alguien y pretender que nada cambie es una quimera a la que no es bueno aferrarse.

Vale que el llamado sex rebound es algo muy habitual . Tener relaciones sexuales esporádicas tras una larga relación de pareja es algo normal. «La gente usa el sexo como una forma de superar a sus ex o de venganza hacia ellos, como consecuencia de una ruptura», asegura la psicóloga Lynne Cooper en este estudio publicado en la revista Live Science. Pero no es la solución a nuestros problemas. Las conclusiones del estudio mostraban que el «sexo para olvidar» puede tener el efecto contrario .

No te digo que te hagas monja y practiques la castidad, no me malinterpretes. Ni te digo que dejes escapar la oportunidad de una noche de pasión si uno de los hombres más guapos del mundo se pone a tu alcance. Solo te digo que no te obsesiones con encontrar a alguien de inmediato que sustituya a tu anterior pareja.

Dale tiempo a tu yo para recuperarse después de una ruptura y piensa que pasar tiempo sola después de una ruptura es una buena idea y una forma de autocuidado.

No tengas miedo de la soledad Los seres humanos somos sociales por naturaleza y necesitamos tanto formar parte de grupos sociales como relacionarnos con otras personas. Pero en palabras de Iria Reguera, «cuando hemos aprendido a estar a gusto con nosotros mismos y dejamos de temer a la soledad, las relaciones en las que nos involucramos son más saludables .»

Despojar a la soledad de esa connotación negativa que parece que la rodea nos ayuda a darnos cuenta de que nunca estás sola cuando estás contigo . La psicóloga y sexóloga Mamen Jiménez afirma que » aquellos que saben estar a solas, los que disfrutan de la soledad suelen tener más y mejores relaciones sociales .»

Hacer planes es una forma de querernos que puede ir desde viajar sola, algo recomendado hasta por expertos tras una ruptura hasta apuntarnos a un curso de cerámica o hacernos un tratamiento de belleza como una limpieza facial . Dedica tiempo a quererte, mimarte y conocerte. Descubrirás que la soledad es un placer que puedes regalarte siempre , como hizo Julia Roberts en Come, Reza, Ama.

Recuerda que el dolor pasará Al principio puede parecernos imposible, pero te aseguro que superar una ruptura no es imposible. En contra de lo que el amor romántico al uso nos ha hecho creer, nadie se muere por amor aunque Shakespeare nos dijera lo contrario en Romeo y Julieta .

Romeo y Julieta (Austral Singular)

Hoy en Amazon por 10,40€ PVP en Fnac 10,99€ En ocasiones caemos en el error de medir nuestro valor personal en base a nuestras relaciones emocionales. Especialmente, cuando la ruptura de una relación es dolorosa puede afectar a nuestra percepción de nosotras mismas y hacernos sentir que nunca volveremos a amar, ni superaremos esta relación.

Aunque ahora parezca imposible el dolor de esta ruptura pasará y nos abrirá las puertas a cuidarnos más y trabajar nuestro amor propio , a veces olvidado y tan necesario como respirar. Ya lo decía Heráclito, «todo fluye, nada permanece», y con esa idea en la cabeza nos daremos cuenta de que cada día duele un poquito menos.

A pesar de que la esperanza sea lo último que se pierde, a veces es necesario perderla y ser realistas, y » dejar ir no significa fracasar, significa amor propio y nuevas oportunidades para seguir avanzando», afirma la psicóloga.

Mereces que te quieran bien, no lo olvides Es importante que nos repitamos que merecemos amor. Siempre. Todos tenemos derecho y merecemos encontrar una persona que quiera estar con nosotros y quien realmente nos quiera, lo hará.

Tras afrontar una ruptura, recordarnos que merecemos ser felices y que nos traten bien -especialmente tras una ruptura traumática o una relación tóxica- es necesario para que en el futuro podamos tener una relación más saludable .

