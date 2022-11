Jennifer Aniston rompe su silencio sobre la maternidad: «lo intenté todo»

Entornointeligente.com /

Jennifer Aniston es una de las actrices internacionales que ha logrado colarse en todos nuestros corazones. Ser Rachel en Friends lo pone bastante fácil, pero más allá de sus trabajos en la ficción, sus últimas declaraciones han logrado que muchas de nosotras nos sintamos identificadas con su caso .

Aniston es la imagen de la última portada en papel de una conocida revista, Allure , y en dicho medio la han entrevistado en profundidad. Entre todos los temas que han tratado, que no son pocos, la maternidad ha ocupado un importante papel.

En Trendencias 11 lookazos de Friends que son tan cool hoy como el primer día que se emitieron Jennifer Aniston y la maternidad, la actriz se abre en canal al respecto Recordemos que los rumores de embarazado han sido un constante en su vida , en especial durante su idilio con Brad Pitt y su relación con Justin Theroux. «Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles», ha confesado la actriz. En 2016, la actriz rompía su silencio con estas declaraciones: «Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta», un mensaje publicado en The Guardian .

Además, ha detallado que «estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro , bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo». Asimismo, relata que «habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos'». Unas palabras duras de leer y que representan el caso de muchas mujeres que, por un motivo u otro, no pueden quedarse embarazadas. Por suerte, ahora Jennifer siente «alivio», ya que «no hay más que hacer: Ya no tengo que pensar en eso».

En Trendencias Decidí ser madre en solitario por inseminación artificial y esta es mi experiencia A todo esto, Aniston narra el dolor que sintió cuando la prensa dijo que no fue madre por egoísmo . «Solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas». Gracias a estas palabras recordamos que nunca debemos juzgar a una mujer por ser o no madre.

Las redes sociales y la presión de una mujer de 53 años, otras confesiones relevantes Aniston no ha dudado en dar su opinión sobre otros temas de actualidad. «Odio las redes sociales» , una afirmación que explica su escasa actividad en Instagram y otras plataformas. «Estoy muy feliz de haber crecido, de ser una adolescente de 20 años, sin la presencia de las redes sociales».

Finalmente, lanza un mensaje que nos dibuja una sonrisa. «Me siento mejor con lo que soy hoy, mejor de lo que nunca me sentí en mis 20 y 30, incluso en mis 40 . Necesitamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos. Un día tendrás 65 años y pensarás ‘me veía genial a los 53′». Como broche de oro, proclama que está «orgullosa de mis arrugas y de mis canas». Bravo, Jennifer.

Fotografías | @ jenniferaniston

