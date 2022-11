In Spagna l’Orchestra Sinfonica di Milano

Entornointeligente.com /

MADRID:- Era dal 2004 che L’Orchestra Sinfonica di Milano non faceva una tournée in Spagna. In quest’occasione ha presentato tre concerti di cui il primo presso l’Auditori di Barcellona, il secondo presso l’Auditorio Nacional de Música di Madrid e l’ultimo nell’Auditorium della Diputación

(ADDA) di Alicante.

Ha diretto l’Orchestra il Maestro Claus Peter Flor e Massimo Fiocchi Malaspina è stato il Maestro del Coro. Nel cast, di altissimo livello, hanno cantato il soprano Carmela Remigio, il mezzosoprano Anna Bonitatibus, il tenore Valentino Buzza e il basso Fabrizio Beggi.

In programma anche una delle composizioni più emblematiche del repertorio dell’orchestra ossia il Requiem di Giuseppe Verdi, per solisti, coro e orchestra. Oltre 220 artisti componevano l’importante trasferta, appoggiata dall’Ambasciata d’Italia a Madrid e dal Consolato Generale a Barcellona unitamente ai rispettivi Istituti Italiani di Cultura.

L’Ambasciatore Guariglia, nel congratularsi con i musicisti e la Presidente della Fondazione «Orchestra Sinfonica di Milano», Ambra Redaelli, per l’impegno, la passione e l’entusiasmo con cui svolgono il proprio lavoro artistico, ha ricordato «l’importanza della diplomazia culturale italiana,

tanto più oggi, nell’anniversario dei cent’anni dalla sua istituzione, quale strumento efficace e qualificante della politica estera, capace di creare ponti di dialogo e di rafforzare la comprensione reciproca, anche nel contesto delle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Spagna».

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

