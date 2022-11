Fiscales de EEUU retiraron cargos contra «Jesús Santrich» tras darlo por muerto

Entornointeligente.com /

Previamente, la jueza del Distrito Sur de Nueva York había pedido un plazo para determinar el paradero del terrorista guerrillero.

«Los fiscales estadounidenses retiran los cargos contra el ex líder de las FARC Jesús Santrich, diciendo que murió en mayo de 2022», comentó en redes sociales Joshua Goodman, corresponsal de The Associated Press.

Diversas fuentes estiman que Santrich fue abatido el 17 de mayo de 2021 en Villa del Rosario de Machiques, estado Zulia, donde un presunto comando armado lo habría herido de bala.

Era procesado internacionalmente por tráficos de drogas y terrorismo. EEUU había emitido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre su paradero.

