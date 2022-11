Estes são os convocados de Portugal para o Mundial 2022

Entornointeligente.com /

António Silva vai ao Mundial 2022. Esta é a grande novidade na lista de convocados da selecção nacional para a aventura no Qatar, numa lista que tem ainda Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, e Pepe, central do FC Porto que tem estado lesionado.

António Silva, central do Benfica, estreia-se em convocatórias da selecção nacional, enquanto Ramos, que já esteve presente, também é uma relativa surpresa, «ultrapassando» Gonçalo Guedes – Fernando Santos optou por levar mais um avançado de área, sacrificando um jogador de ala.

Destaque ainda para as ausências de Renato Sanches, que em tese «concorria» com Matheus Nunes, de João Moutinho, que terá perdido a corrida para João Mário, e de jogadores do Sporting – tema abordado neste texto .

A lista final de Fernando Santos, divulgada nesta quinta-feira, na Cidade do Futebol, tem 26 jogadores, que vão juntar-se em estágio daqui a quatro dias. A partida para o Qatar será no dia 18.

Lista de convocados: Guarda-redes : Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Defesas : Rúben Dias, João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Raphäel Guerreiro, Pepe e António Silva

Médios : Rúben Neves, João Palhinha, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Matheus Nunes e João Mário

Avançados : Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, João Félix, André Silva, Ricardo Horta e Gonçalo Ramos

