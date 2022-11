Entrenador de Portugal dio a conocer a los jugadores convocados para el mundial

Entornointeligente.com /

En la tarde de este 10 de noviembre, Fernando Santos, seleccionador de Portugal dio a conocer la lista de los jugadores convocados para el mundial de Qatar 2022.

La lista de 26 jugadores la encabeza el histórico jugador Cristiano Ronaldo quien estará en su quinto mundial de su carrera. También se encuentran Bruno Fernandez, Joa Cancelo,PEPE Y Bernardo Silva.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira

It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG

— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

La selección de Portugal se encuentra ubicada en el Grupo H, en el cual se medirá a selecciones como Corea del Sur, Uruguay y Ghana. Se espera que los lusitanos puedan pasar sin problemas.

🇵🇹 LA LISTA DE PORTUGAL PARA QATAR. pic.twitter.com/veJAcsBPfa

— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2022

Esta es posible que sea la última aparición de Cristiano Ronaldo. Esta selección es totalmente diferente a la que participó en el el Mundial de Rusia 2018 ny tienen mucha más calidad individual que antes.

