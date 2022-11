Entre o respeito pelo passado e o prémio pelo momento

Entornointeligente.com /

Completar a convocatória da selecção portuguesa é como pedir a uma criança que escolha um único sabor diante da vitrina abundante de uma geladaria. Como qualquer cliente de longa data, Fernando Santos agarrou-se aos clássicos (o chocolate e a baunilha do futebol), mas entendeu acrescentar-lhes um toque de sazonalidade, assente no poder de atracção de um Benfica em alta. Neste universo de pronto-a-servir que é o espaço das selecções, rumo ao Mundial 2022, o fundamental é compatibilizar talento. E, com ele, ter a ousadia de pensar para além do resultado, sem comprometer o sucesso.

