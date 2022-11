ENCOVI 2022: pobreza en Venezuela se redujo a niveles de 2018, pero es el país más desigual del mundo

Entornointeligente.com /

10-11-22.-Por primera vez en siete años la pobreza en Venezuela se ha reducido, alcanzando niveles registrados en el año 2018, pero aumentó la desigualdad, reveló la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) presentada este jueves por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El estudio de este 2022 identificó que la pobreza multidimensional cayó al 50,5%, casi 15 puntos porcentuales menos en comparación con la ENCOVI del año 2021. «La pobreza multidimensional -que cubre no solamente el ingreso sino un conjunto de factores vinculados al nivel educativo, las características de la vivienda y los servicios, y el empleo-, lo que nos refleja es que tenemos un 50% de hogares en situación de pobreza multidimensional. Lo que ha ocurrido aquí es que regresamos a los niveles de pobreza multidimensional que teníamos en 2018. Esto es consecuencia fundamentalmente de la recuperación económica», explicó el profesor Luis Pedro España. Sin embargo, precisó que aunque ha habido una mejora en los ingresos económicos, no se han solucionado otros factores sociales vinculados a la pobreza, como las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios básicos y la educación. Por ello, España advirtió que «vamos a comenzar a llegar, probablemente en 2023 o 2024, al hecho de que a la economía le puede seguir yendo bien, pero a las familias no les va a seguir yendo bien, porque para que ese dinamismo económico se convierta en bienestar social no basta solamente la distribución de mercado, sino que también se necesitan políticas públicas para sacar a esos venezolanos de esa situación y poderlos meter competitivamente en el mercado». Mayor desigualdad del mundo A pesar de la reducción del a pobreza, el profesor Luis Pedro España destacó que Venezuela se ha convertido en el país más desigual del mundo, con un 0,603 en el índice de GINI. «En materia monetaria el dato más importante es el incremento de la desigualdad. Venezuela ya es, por lo menos para este 2022, el país más desigual del mundo desde el punto de vista del ingreso (…) Esa situación de desigualdad no va a poder corregirse solamente con crecimiento económico», advirtió. El investigador explicó que los niveles de desigualdad de Venezuela son similares a los de Namibia, Mozambique y Angola. Envío de remesas a Venezuela El estudio identificó que en 2022 se redujo de 59% a 49% quienes envían ayudas a sus hogares de origen, en comparación con la ENCOVI 2021. «Cuando les preguntamos si la cantidad y la frecuencia del envío era mayor o menor con respecto a lo que se hacía, encontramos que hay una disminución importante de los que dijeron que mandaban ayuda en igual cantidad y frecuencia», explicó la profesora Anitza Freitez, coordinadora del programa ENCOVI. Entre quienes siguen realizando envíos de remesas y ayudas, la encuesta determinó que 57% de esos envíos se hace una o dos veces al mes.

