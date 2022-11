En 4 años, la población migrante venezolana en Colombia creció un 118 %

Entornointeligente.com /

En cuatro años la población venezolana creció 118,8%, pasó de 1,1 millones a 2,5 millones, según cifras de Migración Colombia a corte de febrero de 2022. Es decir, Colombia acoge a 36,7 % de los 6,8 millones de migrantes venezolanos que hay en todo el mundo.

En 2021 la población migrante era de cerca 1,8 millones, de los cuales por lo menos 54% estaba en condición irregular, lo que los dejaba en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia, sin contar la barrera a la integración en la vida socioeconómica.

Por tal razón, el Gobierno desde febrero de 2021 creó la medida del Permiso de Protección Temporal (PPT) para migrantes venezolanos a un término temporal de 10 años. «Esto les permite igualar el acceso a derechos con la población colombiana, lo único que no pueden hacer es votar», dijo Rocío Castañeda, Oficial de Comunicaciones de Acnur en Colombia.

A la fecha son 1,6 millones de PPT aprobados y 1,4 millones entregados. «Este permiso equilibra la balanza, podrían tener trabajo, les da las mismas posibilidades», recalcó. «Pueden vincularse al sistema de Seguridad Social, cotizar para pensión y hacer la encuesta del Sisben y estar en el régimen subsidiado».

Migración Colombia registró que a corte de febrero son 333.806 venezolanos que migraron por canales regulares y que aún hay 295.038 que siguen siendo irregulares.

«Acnur frente a esta situación lo que hace es acompañar a las comunidades refugiadas y migrantes en los sitios donde hay mayor concentración de población», aseguró Castañeda y añadió que su trabajo no se queda en prestar servicio a los refugiados y migrantes, «apoyamos al Estado en su respuesta y atención integral, y también a las comunidades de acogida».

«La situación de irregularidad de la población venezolana, es decir, no tener los papeles para poder regularse, se convierte en uno de los mayores obstáculos para que las personas puedan acceder a estos derechos y puedan integrarse porque sin papeles no se puede trabajar de manera formal, un niño puede entrar al colegio pero al finalizar no le entregan el titulo, no puede acceder a educación superior», agregó la vocera.

Entre enero y junio de 2022, Acnur ha monitoreado 79 desplazamientos masivos que han afectado a 30.886 personas (correspondientes a 11.735 familias). La población afrocolombiana e indígena fue la más afectada ya que los eventos ocurrieron en su mayoría en zonas rurales de territorios colectivos y resguardos indígenas.

Todas estas movilizaciones generan, como es de esperar, conflictos entre las poblaciones. «La atención es integral e incluye temas de emergencia, educación, salud, prevención de violencia y para combatir la xenofobia», añadió.

En particular, se produjo en este periodo un impacto considerable en la población afrocolombiana (66% de los desplazados), además se evidenció un aumento de la afectación de los pueblos indígenas, pasando de 7% en 2021, a 14% entre enero a junio de 2022.

En la recurrencia de eventos en municipios como Roberto Payán (nueve eventos), Buenaventura (seis eventos) y Argelia (cuatro eventos), siendo las poblaciones de estos municipios quienes tuvieron que sufrir el mayor número de eventos en el primer semestre.

Aproximadamente 68% de los casos de personas desplazadas conocidas por Acnur han ocurrido dentro de los mismos municipios, incluidos los que se dan entre veredas o corregimientos, mientras que en 23% de los eventos la población arribó a municipios distintos de su lugar de expulsión y 5% llegó a municipios en otros departamentos.

