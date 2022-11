El millonario Slim: el futuro de México es maravilloso; un indígena: mis padres e hijos han vivido en la miseria

Entornointeligente.com /

1. Carlos Slim, desde el gobierno de Carlos Salinas (1988-94), comenzó a ser millonario notable y al poco, tiempo -según la empresa Forbes- es el hombre más rico del mundo. Su capital, al parecer entre enredos, es muy superior a los 50 mil millones de dólares. Nadie conocía a Slim antes –pero haciendo miles de negocios, derrotando a sus competidores- hoy es el padre de los empresarios y políticos, entre quienes causa mucha adoración «Don dinero», donde éste se encuentre.

2. El diario La Jornada –que pareció incondicional al gobierno del presidente López Obrador- le dedicó a Slim las ocho columnas y fotografía de la portada. Éste –como agradecimiento al gobierno por sus enormes ganancias millonarias- aprovechó decir frente a alumnos de la UNAM, que México era un gran país que caminaba hacia la prosperidad, el desarrollo y el bienestar. Obvio, para el 80 por ciento de la población pobre y miserable, es una gran ofensa.

3. He escuchado en 60 años de pensar político, que se diga que México, por el gran número de habitantes y su producción, no debe estar en octavo o noveno lugar, sino en cuarto lugar de riqueza y presencia de todos los países del mundo. Slim y todos los grandes políticos –para dejar contentos a los mexicanos, mientras los millonarios siguen acumulando riquezas- dice que México tiene un gran futuro. Animan a la población para seguir soportando la explotación y miseria.

4. No creo que el presidente López Obrador sea un burgués más, que nada quiera cambiar; pienso que sí tiene voluntad, pero que -como Fernández, Lula, Petro, Boric, Castillo- no puede hacer nada contra la fuerza de la gran burguesía local y extranjera. Castro, Chávez, Morales, Correa, mucho más aguerridos antimperialistas que gritaron y zarandearon hace 20 años, no pudieron contra la gran fuerza internacional que globaliza el poder económico y militar. AMLO no puede, debe reconocerlo.

5. Habría que decirle al millonario Slim y a todos los políticos, que dejen de ser demagogos. La población no les hace caso porque está dedicada a trabajar; pero los sectores que reflexionan sólo se ríen, se burlan. Otra cosa sería que declarara Slim que este año crearía un millón de empleos y obligaría al gobierno de AMLO a aumentar el salario mínimo a 500 pesos diarios, frenando cualquier aumento de artículos de primera necesidad. Así ambos serían aplaudidos. (

