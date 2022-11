El emotivo encuentro de este perro con su dueño que hizo llorar a medio aeropuerto

Entornointeligente.com /

Cuando dicen que el perro es el mejor amigo del hombre no es por decir y este video lo deja claro. La emoción de este peludo al encontrarse con su dueño es mayor que la de cualquier humano que pueda ir a recogerte cuando llegas en avión. Si no que se lo digan a él, que tiene un perro del tamaño de un pastor alemán abrazado a su cuello.

Adoramos todos los vídeos de perros virales en TikTok . Pero este nos ha tocado especialmente la patatita, porque demuestra que nuestras mascotas tienen un corazón del tamaño de un elefante. Mirad cómo de feliz es al reencontrarse con su papá humano en el aeropuerto. No estamos llorando, tú estás llorando.

@jaypeelobaton Dog cries of happiness meeting his owner at the airport. #reunion #dogsareloyal #mansbestfriend #dogsarefamily #doglover ♬ original sound – Jaypee Lobaton ¿Cómo de precioso es este momento? No nos extraña nada que las personas de alrededor se queden mirando con envidia. Nosotros también queremos que nuestro perro se ponga tan contento al vernos. Seamos sinceros, esta es la única escenita de aeropuerto que no parece sacada de una película edulcorada romántica de Netflix.

Con este vídeo queda más que demostrado que sí, que los perros echan de menos y se alegran como si no hubiera un mañana cuando se reencuentran con su dueño. Qué bonito todo, qué envidia sana tenemos y cuánto queremos a ese perrito feliz y amoroso.

