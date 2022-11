El detalle de ‘Más allá del universo’ que puede que te haya pasado inadvertido

Entornointeligente.com /

Hay que ver lo que nos gusta un drama de esos que te ponen la piel de gallina y que te tienen en vilo de principio a fin. Y Netflix es especialista en sacarnos esa lágrima fácil , como vimos en el último éxito español de la plataforma.

Más allá del universo es una película romántica de Netflix que trata sobre Nina (Giulia Be), una pianista que está esperando un trasplante de riñón y recibiendo diálisis en el hospital mientras ve cómo su vida se parece poco a lo que siempre había soñado, ser parte de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo. Por otro lado encontramos a Gabriel (Henrique Zaga), un médico residente a quien conoce en el hospital que es de esas personas que ven siempre el vaso medio lleno.

La historia detrás de Más allá del universo Esta producción brasileña es un drama romántico que habla del amor entre los dos protagonistas, y es de esas que pellizcan el corazón. Su ​​director Diego Freitas se sirvió de la historia personal de su madre para inspirar la película , ya que ella también estuvo durante mucho tiempo en lista de espera por un riñón, como la protagonista interpretada por Giulia Be.

Vivió muy de cerca el proceso que le sirvió como hilo conductor para esta romántica historia que ya es de lo más visto en Netflix . El director se basaría en la esperanza y la importancia de las personas que rodearon a su madre hasta el último momento, demostrando cómo pueden llegar a cambiar su forma de ver la vida como Gabriel hizo con Nina en la película.

Pero no solo en su madre se inspiró el director. Su pareja se dedica a la medicina y se conocieron durante la pandemia, cuando ver las cosas con positividad parecía imposible, lo que sin duda inspiró el personaje de Gabriel. Y también se fijó en un amigo que padecía lupus, así que quiso darle visibilidad a esta enfermedad, tal y como cuenta en una entrevista a Tangerina .

El detalle más curioso de Más allá del universo Quizá no sepas que Giulia Be no solo es actriz, es también cantante y compositora. La propia Giulia dijo en una entrevista a Univision que para prepararse para su papel, pasó tiempo con pacientes que le dio la oportunidad de «conocer muchas a mujeres que me compartieron sus increíbles historias de superación».

Pero la joven Giulia hizo mucho más, porque aunque aparece cantando en la película, ella también es la persona que escribió la canción principal de la película , con el título Beyond the universe ( Más allá del universo en castellano).

Si aún no la has visto y quieres una de esas películas de Netflix para llorar a gusto , ya tienes plan para esta tarde porque Más allá del universo es justo lo que necesitas.

