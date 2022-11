Cuatro rincones que tienes que visitar para poder decir que conoces de verdad Zaragoza

Entornointeligente.com /

Si estás planeando una escapada de fin de semana este otoño , asegúrate de que esta ciudad está en la lista de lugares que no puedes perderte. No solo se come bien y barato en Zaragoza . También tiene mucho encanto, un pueblo abandonado por la Guerra Civil y rincones preciosos para perderse, como estos cuatro.

En Trendencias Siete rincones que tienes que visitar para poder decir que conoces de verdad Salamanca Por supuesto, cualquier visita a Zaragoza pasa por entrar en el Palacio de la Aljafería, la Basílica del Pilar, Catedral del Salvador de Zaragoza y la Plaza del Pilar. Pero más allá de los clásicos, estos cuatro rincones escapan a las guías turísticas tradicionales y sorprenderán a cualquier visitante.

Después de un precioso día maravillándote en las calles y museos de Zaragoza, te recomendamos mucho cruzar a la otra orilla del río Ebro e ir al balcón de San Lázaro. Es una plataforma desde la que se ve toda la ciudad con un perfil precioso de la Basílica del Pilar . Al caer la noche deja la postal más bonita y instagrammeable de todas.

Estamos ante un edificio de inspiración parisina hecho con hierro y cristal. Pero la magia no solo está en su fachada. En el interior podemos disfrutar de muchísimos puestos de comida con tapeo, bebidas, dulces y gastronomía típica de la zona. Es uno de los mejores sitios para comer en Zaragoza .

Patio de la Infanta Si ya has visitado el icónico parque Grande José Antonio Labordeta, tenemos otro parque secreto para ti. Se llama Patio de la Infanta y es un rincón renacentista precioso escondido dentro de la sede central de Ibercaja de Plaza Paraíso . Dos galerías con columnas y decoración de tapices de Flandes y Bruselas que datan de siglos XV hasta el XVII.

Si damos la vuelta a la Catedral del Salvador encontramos esta callejuela con un precioso arco medieval . Pertenece a la Casa del Deán, construida en el siglo XIII y con una estética que nos hará sentir personajes de Juego de Tronos .

