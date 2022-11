Criterios para definir la mejor recuperación

Entornointeligente.com /

Aunque múltiples expertos hablan como deseable el rescate de la producción petrolera a no menos de 2,5 MM BD para lograr recuperar la economía, creo que existe una alternativa que incluye muchos beneficios.

Con esto no quiero decir que un crecimiento de la producción petrolera no sea muy importante y hasta condición necesaria para acelerar nuestra recuperación económica y bienestar social. Esos mayores ingresos petroleros tendrían tres destinos prioritarios: apoyo social, en especial en educación, salud y transporte; renegociación de la deuda externa (cerca de 170 MMM US $), pago de ésta para salir del default y recuperar el acceso a los DEG y al crédito internacional; e inversión en electricidad y agua.

Pero lo que sí quiero decir es que, si pasamos un cierto umbral, entre unos 1,5 y 2,0 MM BD de producción petrolera, es probable que perdamos la oportunidad de superar el rentismo mediante la implantación de una economía diversificada en su producción y exportaciones.

De hecho, esa transformación está ocurriendo en la medida que la producción petrolera no ha superado los 770 M BD desde hace tres años y, según la Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanalisis de septiembre pasado, el 16% de las empresas venezolanas están exportando permanente u ocasionalmente y el 25% adicional han exportado y están considerando volver a hacerlo o no han exportado, pero lo están evaluando. Mejor aún, dichas empresas están en todos los sectores de la economía, lo que significa que no hay sectores imposibles, sino que todos tienen la oportunidad de ajustar su modelo de negocio para exportar. Esta es una verdadera revolución si consideramos que por unos 100 años los hidrocarburos cubrieron más del 90% de nuestras exportaciones, pero que, en los últimos tres años, las exportaciones no petroleras privadas han oscilado entre el 20 y el 30% de los ingresos de divisas.

Los recursos petroleros fueron utilizados desde finales de la década de 1920 tanto para bien como para mal. Se construyó una gran infraestructura y servicios públicos, y no puede negarse que se avanzó en todos los frentes. Pero también los gobernantes usaron su capacidad de mover la economía para concentrar el poder político, sometiéndonos a una democracia de pluralismo limitado, hoy minimizado. El uso del gasto público como motor económico, el predominio de una economía de demanda e importaciones, en vez de una economía de inversión, empleo y oferta nacional, la sobrevaluación de la moneda y la concentración del gasto público en las ciudades tuvieron, desde los gobiernos del General Gómez, como consecuencia aquella Venezuela incongruente y frustrada, que abandonó el campo y frenó el crecimiento de sus manufacturas con importaciones de productos terminados (y desempleo) descrita magistralmente por Miguel Otero Silva en su novela «Casas Muertas». De hecho, el creciente ingreso petrolero vino a reforzar el patrón colonial de una Sociedad Autoritaria creada por el Estado (español) 400 años atrás; en vez de haber utilizado esos ingresos para fortalecer la sociedad, desarrollando el pluralismo económico y político y que de esa gestión fuese la Sociedad quien refundase al Estado. El desperdicio de esta oportunidad permite entender por qué fue tan dañino el gobierno de Carlos Andrés Pérez I: Mucha infraestructura, rentismo, estatismo y centralismo, y poca Sociedad (diversificación económica, privatización y descentralización).

Si diversificamos nuestras exportaciones, no sólo estaríamos dándole a nuestra economía un mayor potencial de crecimiento y una mayor estabilidad; versus la volatilidad que le imponen la monoexportación, los vaivenes de los precios petroleros y la sobrevaluación del bolívar, sino que también estaríamos creando una sociedad más pluralista y democrática. La diversificación económica supone el reparto de cuotas de poder entre todos los que generan inversión, producción, empleo, pago de impuestos y divisas por exportaciones.

¿Por cuál de estos dos modelos se inclina Ud.? ¿Y por cuál de ellos cree Ud. que se han inclinado y se inclinan la mayoría de los políticos en Venezuela; ¿o sea, por qué cree Ud. que le revocaron el mandato a Carlos Andrés Pérez II? ¿Y quiénes se lo revocaron?

