Boric critica elecciones en Nicaragua: «Se realizan sin libertad»

10-11-22.-El presidente chileno, Gabriel Boric, criticó duramente los resultados de las elecciones municipales que el domingo pasado se celebraron en Nicaragua. «De 153 alcaldías ‘en disputa’ Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo», publicó este miércoles en sus redes sociales. «Seguiremos empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho y fin a todo ataque en contra de personas opositoras», agregó el mandatario. No es la primera vez que Boric se muestra abiertamente crítico con Daniel Ortega, quién lleva más de 15 años en el poder y ha sido denunciado por autoritarismo, fraude electoral y violaciones a los derechos humanos. En septiembre, durante la 70° Asamblea General de las Nacionales Unidas, el presidente chileno hizo un llamamiento a «contribuir» con la liberación de los presos políticos del país centroamericano. Ortega le respondió llamándole «perrito faldero» y cuestionó su autoridad para demandar la liberación de los presos políticos en . «¡Cómo si sólo hubiesen presos en Nicaragua! Tienen el techo de vidrio. Tienen los presos en su casa. Tienen un régimen constitucional golpista, terrorista y hablan de esa manera», reprochó Ortega. Desde antes de llegar a La Moneda, incluso durante su trayectoria como diputado, Boric fue siempre muy crítico con los gobiernos autoritarios de América Latina y ha defendido por encima de todo los derechos humanos. «Realmente me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua», expresó en septiembre en un conversatorio en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

