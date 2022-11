(AUDIO) Transportistas convocan «hora 0» en protesta por escasez de combustible

Entornointeligente.com /

10-11-22.-El presidente del Frente Unido de Transporte del estado Aragua y secretario general del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, afirmó que el sector realizará una «hora 0» en todo el país para exigir a Pdvsa que surta a los transportistas con el combustible necesario para la prestación del servicio.

Este miércoles se llevará a cabo una reunión entre la vicepresidencia del sector público y el gremio para abordar el tema, pero en caso de no tener una respuesta afirmativa, persistirán con el plan inicial de protesta.

«La hora cero es un mecanismo de alerta que pone el sector transporte cuando tiene una problemática y no le consigue soluciones por ningún lado a esa problemática en particular. En el caso del combustible, tenemos 88 estaciones de servicis que son para atender al transporte público (…) tenemos el problema grave que a las estaciones no está llegando suficiente combustible. Le exigimos a Pdvsa que mande el combustible necesario para poder operar y prestarle el servicio al pueblo. Como no hemos tenido respuesta y no nos han escuchado, colocamos una voz de alerta con esta hora cero», dijo.

Los transportistas solicitan un ajuste del pasaje de Bs 3 a Bs 5 para poder adquirir los respuestos e insumos que necesitan.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio , Trocel aseguró que trabajan a 40 % de la capacidad, y los dueños de las unidades tienen que pagar combustible a precios internacionales que se hace cuesta arriba.

