Argentina / Protesta piquetera en reclamo por los planes sociales

10 de noviembre de 2022.-

Comenzó esta mañana un corte total de tránsito en la esquina de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, en el marco de la jornada de protesta Unidad Piquetera (UP) realiza en reclamo de la «apertura universal» de los programas sociales .

Además del corte de tránsito sobre la avenida 9 de Julio, los manifestantes impedían también la circulación por el Metrobus que se extiende por esa arteria , con lo cual se registraban importantes demoras en la circulación del tránsito por la zona céntrica. La jornada de protesta fue denominada «piquetazo nacional» , en reclamo de un amplio abanico de demandas sociales, y fue ratificada después de una reunión que referentes de esas organizaciones mantuvieron ayer con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, disconformes con el resultado del encuentro. Los reclamos incluyen la «apertura universal de los programas para todos los que lo necesitan» y el otorgamiento de cupos para «trabajo genuino en la obra pública», entre otras demandas. La convocatoria fue anunciada en un comunicado firmado por el Polo Obrero (PO), MTR Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento 29 de Mayo, la Agrupación Armando Conciencia, el MTR 12 de Abril, Organización 17 de Noviembre, Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive y el Bloque Piquetero Nacional. También se suman al llamado «piquetazo nacional» el MTL Rebelde, el Frente de la Resistencia, la Coordinadora por el Cambio Social, fracciones del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y FAR Marabunta, entre otras.

La reunión con Tolosa Paz

Este miércoles, la ministra Tolosa Paz recibió a los dirigentes de Unidad Piquetera (UP) para analizar los reclamos . «Durante la reunión delimitamos los puntos más importantes, discutimos los alcances y temas de reglamentación tanto del Decreto 728 como del Decreto 551 de «Puente al Empleo» -el cual viene muy bien en la industria textil y del calzado- porque queremos seguir impulsando la inclusión de sectores de la economía popular al trabajo registrado», señaló ayer Tolosa Paz en una rueda de prensa en su cartera. Respecto a la posibilidad de acampe de las organizaciones sociales anunciada para hoy, la ministra consideró que «acampar está lejos de lo que quiero para esas familias» . En tanto, uno de los referentes de la UP y del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que aún no hay una decisión tomada en cuanto a ese aspecto de la protesta. Sobre uno de los reclamos del sector, vinculado a la demora en la entrega y calidad de los alimentos, Tolosa Paz aseguró que está «trabajando en ampliar la oferta de productos» . «Tenemos que regularizar la situación de falta de oferta de productos esenciales; es parte de lo que estamos haciendo, generando acuerdos con vastos sectores de la agricultura familiar para trabajar muy fuerte con la calidad nutricional», subrayó la funcionaria. Además, la ministra recordó que, «cuando hubo discontinuidades en la entrega, siempre hubo luego una compensación» y que actualmente «trabajan en la entrega de alimentos de noviembre y diciembre para que llegue a cada uno de los hogares».

LINK ORIGINAL: Aporrea

