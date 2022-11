A vaga de jovens que travou a «onda republicana» nos EUA

Entornointeligente.com /

Com apenas dezenas de milhares de votos por contar no Nevada e centenas de milhares por definir no Arizona, estava ainda tudo por decidir esta quinta-feira sobre o controlo do Senado dos Estados Unidos. O mais provável seria uma vitória dos democratas no Arizona e um triunfo republicano no Nevada – nesse caso, com 49 senadores para o partido do Presidente Joe Biden, e 50 para a oposição, a última decisão caberá aos eleitores da Georgia, onde haverá uma segunda volta. Aí, se os democratas vencerem continuarão em vantagem, num cenário de 50-50 em que o desempate se faz através do voto da vice-presidente, Kamala Harris .

