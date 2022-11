A New York l’incontro di Comites e Italian Women Usa (audio notizia)

Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/11/Audios-York-10-11.mp3

Il Comites di New York e l’associazione Italian Women Usa hanno organizzato per il 15 novembre nella sede del Consolato generale una conferenza su come riconoscere la violenza domestica, in occasione della prossima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre.

Scopo dell’iniziativa è diffondere la consapevolezza su cosa sia la violenza domestica e condividere informazioni sulle risorse di supporto a chi ne è vittima.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è necessario registrarsi.

Redazione New York

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

