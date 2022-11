Women’ secret rebaja las zapatillas con pelito perfectas para andar por casa sin pasar frío a los pies

Entornointeligente.com /

No es que con los pies fríos no se piense bien, como decía Pereza, es que con los pies fríos no se puede hacer nada bien . Nada. Es una sensación de incomodidad que se te mete dentro y que te impide realizar tu vida con normalidad. ¿Lo peor? Que una vez que nos enfrían los pies cuesta horrores el volver a calentarlos. Por eso aquí lo de que «mejor prevenir que curar» es casi un mandamiento: si queremos evitar que se nos queden fríos los pies, tenemos que mantenerlos calentitos . Algo sencillo, sí, pero muy importante.

En Trendencias Tres pijamas de Women' secret rebajados tan calentitos que son perfectos para las más frioleras ¿Y cómo podemos hacer esto en casa? Con unas buenas zapatillas de andar por casa . A nosotras nos encanta las que son tipo bota, porque suelen estar forradas por dentro con pelito y nos mantienen calentito todo el pie : planta, empeine, tobillo… Además son a prueba de personas que siempre les gusta andar descalzas, ya que no hace falta quitárselas y ponérselas.

Por eso al ver estas zapatillas tipo bota rebajadas en Women’ secret hemos dicho automáticamente: esto es justo lo que nuestros pies necesitan este invierno. Cuestan 24,99 euros 17,99 euros y tienen un color gris que invita a soñar con las noches de peli y manta:

Zapatillas bota pelo gris

Fotografía de portada | @ riumbaumarta

Fotos | Women’secret

