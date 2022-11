Taylor Swift bate récord a nivel mundial con su décimo álbum de estudio: Midnights

Entornointeligente.com /

El pre-lanzamiento del álbum arrancó cuando Taylor Swift en su discurso al recibir el premio al Mejor Video del Año por All too well en los MTV Video Music Awards 2022 , dijo: «… han sido tan generosos que he pensado que este sería un buen momento para anunciar que mi nuevo álbum llegará el 21 de octubre».

Bajo un total hermetismo, pero con un increíble plan de mercadeo mediante una campaña de intriga que poco a poco se fue develando a través de publicaciones con mensajes ocultos y una serie de 13 videos en TikTok llamada Midnights mayhem with me , terminaron por enloquecer a los swifties el día de la publicación del trabajo.

El éxito de este lanzamiento fue tan contundente, que el tráfico en tiempo real de unos 7.844 usuarios hicieron caer la transmisión de Spotify, llegándose a leer mensajes de los fans, como «mi vida depende de escuchar el álbum y no me carga» o «ni siquiera Spotify puede con Taylor» . Lo cierto, es que al día siguiente la plataforma anunciaba:

«Antes de que el reloj diera las doce, Taylor Swift rompió el récord del mayor número de reproducciones en un único días en la historia de Spotify. Felicitaciones».

Además, Midnights debutó en la primera posición en las listas de ventas en más de 25 países, logrando colocar las 13 canciones que componen la edición estándar del álbum en las primeras posiciones en la mayoría de los charts del mundo, incluyendo Billboard Hot 100, donde Taylor Swift se convirtió en la primera artista en ocupar simultáneamente las 10 primeras posiciones, superando a Madonna con el mayor número de entradas al Top 10 .

«Pienso en ‘Midnights’ como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones formando una imagen completa de las intensidades de esa hora desconcertante y loca»

Entre las cosas asombrosas que originó el lanzamiento, estuvo el paquete especial ofrecido por el hotel boutique francés Royal Champagne a los fans de la cantante, con un 13% de descuento hasta 13 días después del lanzamiento.

Midnights , es un trabajo conceptual donde Taylor explora ritmos como el synth-pop , el dream-pop y el bedroom-pop con sonidos vintage setentosos al estilo chill-out , que describe 13 noches de insomnio en su vida. La producción se realizó conjuntamente con Jack Antonoff, el mismo productor de Lana del Rey, a quien la intérprete admira y comparte el tema Snow on the beach .

Sin embargo, el sencillo Anti-hero se convirtió en la tapa del frasco al lograr unos 17.4 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas a nivel mundial, alcanzando la cima en las listas de éxitos de Australia, Canadá, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Irlanda, Israel, Malasia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Singapur. Además, en MTV Asia, Apple Music y Spotify.

