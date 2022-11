Queerbaiting: la estrategia comercial del mundo audiovisual que ‘‘usa a las diversidades como una carnada’’ para aumentar su público

Entornointeligente.com /

Desde Elsa de Frozen, hasta Maura y Jane de Rizzoli & Isles, el queerbaiting ha estado presente durante años en los medios masivos como la televisión y el cine. Este herramienta, que tiene como principal fin monetizar a base de una inclusión que nunca se ve concretada, provoca que la comunidad LGBTQ+ continúe sin una inclusión real y justa en pantalla, situación que permite que los estereotipos y la discriminación sigan forjándose. ‘‘Las representaciones son tremendamente importantes para las comunidades, porque permiten visualizar mundos posibles’’, destaca el director ejecutivo de Todo Mejora, Matías Trujillo, en conversación con El Mostrador Braga. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Cuántas veces has visto personajes del mismo sexo en una serie o película, que tienen una evidente conexión emocional, física y amorosa, pero que, sin embargo, nunca desarrollan una relación más allá de la amistad o de compañerismo.

Esta situación tiene nombre: queerbaiting. De acuerdo a The Urban Dictionary este concepto se refiere a ‘‘una estrategia de mercadotecnia para atraer a audiencias queer al crear tensión sexual o escenarios románticos entre personajes del mismo sexo sin hacerlo canon o desarrollar la historia’’.

‘‘Como estrategia publicitaria funciona, y las empresas poca ética van a tener de no utilizar esa técnica si es que les funciona. Hay que hacer un llamado a la concientización hacia las mismas personas LGBTQ+ para que también las comunidades seamos capaces de identificar y ser críticas a estas producciones’’, opina le coordinadore ejecutive de Organizando Trans Diversidades (OTD) Chile, Michel Riquelme en conversación con El Mostrador Braga.

Algunos de los principales ejemplos de esta técnica, se encuentra en la masiva industria televisiva y del cine, por ejemplo: Maura y Jane de la serie policial Rizzoli & Isles. Estas dos detectives se acompañaban mutuamente, tanto en situaciones laborales como personales. Pero, a visión de los espectadores, sus interacciones demostraban algo más.

Fueron las mismas protagonistas de la serie quienes confirmaron que había una intención desde la producción de crear este escenario de tensión entre los personajes femeninos, incluyendo incluso diálogos sobre posibles encuentros sexuales entre ellas. Sin embargo, el interés amoroso de Maura y Jane siempre terminaba siendo heterosexual.

‘‘A veces hacemos cosas para ese público -LGBTQ-’’, señaló Angie Harmon en una entrevista a TV Guide, ‘‘yo le rozo la camiseta a Maura o a lo mejor me quedo un poco más en su espacio. Mientras no nos acusen de ser homofóbicos, a mí me parece bien’’.

Cómo afecta el queerbaiting Según comenta el director ejecutivo de Fundación Todo Mejora, Matías Trujillo, el queerbaiting es una práctica que afecta de forma directa a las diversidades sexuales, ya que se les brinda finalmente una oportunidad de verse reflejados en los medios masivos; sin embargo, esto solo tiene intereses comerciales detrás.

‘‘Las representaciones son tremendamente importantes para las comunidades LGBTQI+, porque permiten visualizar mundos posibles, la explotación del queerbaiting usa a las diversidades como una carnada para aumentar el alcance de las producciones audiovisuales. Pero también para aumentar la fama y legitimidad de la comunidad’’, explica Trujillo.

Cabe señalar que de acuerdo al informe ‘‘Where We Are on TV 2020’’, de 773 series de televisión, solo existían un 9,1% de personajes LGBTQ+. El estudio, también calificó la inclusión de la población trans como «casi nula».

‘‘La representación siempre es insuficiente, tampoco es igualitaria en toda las siglas. Por ejemplo, las personas intersexuales son prácticamente invisibles’’, opina Riquelme.

Esta ausencia de representación, sumada a las estrategias como el queerbaiting, produce que las diversidades sexuales solo se vean reflejados/as en personajes sesgados y que solo contribuyen a los estigmas de esta comunidad.

‘‘El impacto de estas instrumentalizaciones tiene que ver con cómo hoy se perpetúan los estereotipos y los prejuicios con los que lidia la comunidad’’, sostiene Trujillo.

Por su parte, desde Fundación Iguales señalan que lamentablemente esto también contribuye a otro espacio en que la comunidad LGBTQ+ debe abrirse paso. ‘‘Creemos firmemente que es necesario toda una generación para acabar con la violencia y discriminación de las personas de la diversidad’’.

Otro de los casos más conocidos que fue asociado al queerbaiting, fue la posible orientación sexual de Elsa, la joven reina protagonista de Frozen. Desde la primera película, gracias a su construcción como una mujer empoderada y que se centró en su propia historia -y no en la de un príncipe o interés amoroso-, las generaciones más jóvenes encontraron una referente en Elsa.

Este interés en la reina de las nieves, desarrolló que tanto grandes como pequeños descubrieran ciertos paralelismos en la historia de Elsa y de personas de las diversidades sexuales: esconder su verdadera identidad, miedo al rechazo, entre otros.

Con la llegada de la segunda parte de Frozen, y sin que Disney hubiera negado o confirmado las especulaciones, la posibilidad de contar con la primera princesa abiertamente homosexual se vieron desvanecidas. A pesar de que la película incluye un personaje con el cual la protagonista tiene una fuerte conexión, finalmente el interés amoroso continúa siento heterosexual.

Cómo representar correctamente a la comunidad Según destacan desde Fundación Iguales, el queerbaiting, a pesar de ser una práctica que solo busca monetizar con la diversidad, permite mirar más hacia allá y trabajar en verdaderas formas de inclusión de la comunidad LGBTQ+ en medios masivos.

‘‘Consideramos que este tipo de intervenciones en pantalla para distintos públicos, especialmente para el público infantil, siempre es una buena oportunidad para seguir profundizando en inclusión de la diversidad y mermar los niveles de discriminación’’.

En otra arista, el director ejecutivo de Toda Mejora, sostiene que lo anterior debe ir estrachemente de la mano con mejorar la representación de estos grupos, para esto se debe ‘‘validar las voces de la comunidad’’. Esto quiere decir, si un personaje será abiertamente homosexual o trans, es recomendable que el actor o actriz que realice el trabajo también se identifique como tal.

Por otro lado, señala que las representaciones deben avanzar hacia que ‘‘no se ridiculicen a las personas’’, es decir, que la inclusión no sea estereotipada ni sesgada. Si no, más bien representar las problemáticas que realmente aquejan a las diversidades.

Para finalizar, Michel Riquelme sostiene que la inclusión en pantalla también tiene estrecha conexión con los puestos detrás de la cámara. Por ejemplo, es más probable que exista representación queer en series o películas, si su director forma parte de la comunidad y tiene esta concientización.

‘‘El tema de la visibilización de las personas LGBTQ+ en la pantalla es un indicio claro de la inclusión de personas de la comunidad en determinados espacios’’.

