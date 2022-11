Entornointeligente.com /

fique por dentro

Copa Eleições Enem Gabriel Monteiro preso Alta da gasolina Presidente eleito, Lula deve se reunir nesta quarta com Lira, Pacheco, Moraes e Rosa Weber Político chegou a Brasília na noite desta terça para reuniões da transição. Pauta prioritária inclui saída para garantir Auxílio Brasil de R$ 600 e valorização do salário mínimo já em 2023. Por g1 — Brasília

09/11/2022 00h01 Atualizado 09/11/2022

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve cumprir nesta quarta-feira (8) uma série de reuniões com chefes de poderes em Brasília, como parte da fase inicial do governo de transição.

Lula chegou a Brasília na noite desta terça – é a primeira visita à capital federal após o resultado do segundo turno. O presidente eleito já tem gabinete montado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde foram montadas as salas da transição, mas ainda não começou a despachar no local.

Na manhã desta quarta, a agenda prevê que Lula se reúna em separado com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

À tarde, deve se encontrar com dois ministros do Judiciário: a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber , e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes .

LEIA TAMBÉM:

Transição de governo terá 31 grupos temáticos; veja lista Núcleo de economia da transição terá André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Pérsio Arida Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão vão coordenar a assistência social durante a transição

Lula viaja a Brasília para começar o trabalho de transição

Percurso pós-eleitoral

Depois que venceu as eleições, Lula tirou um período de descanso na Bahia com a esposa, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Após o período sabático, Lula retomou as articulações para a montagem do novo governo em São Paulo.

Durante os encontros, um dos principais temas de discussões deve ser a maneira de abrir espaço no Orçamento de 2023 capaz de bancar promessas do presidente eleito, como a manutenção do Auxilio Brasil em R$ 600, que deve voltar a se chamar Bolsa Família.

Na terça-feira (8), o vice-presidente eleito e coordenador-geral da transição, Geraldo Alckmin (PSB), também desembarcou em Brasília para dar tratativas às tratativas para a montagem da equipe que trabalhará na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula.

Alckmin anunciou que os trabalhos terão quatro coordenadorias subordinadas a ele. O ex-ministro Aloizio Mercadante será o coordenador dos grupos técnicos do gabinete. Floriano Pesaro, é o coordenador-executivo. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, coordenará a articulação política do gabinete de transição. Já a futura primeira-dama comandará o planejamento para a posse de Lula.

O presidente eleito Lula deve permanecer em Brasília por dois dias, segundo o ex-ministro Aloizio Mercadante. Já para a próxima semana está prevista a ida de Lula ao Egito para participar da Conferência do Clima organizada pelas Nações Unidas (ONU), a COP 27.

Auxílio Brasil de R$ 600: Lula prefere MP a PEC, mas decide ouvir líderes políticos para bater martelo O que esperar da política externa do governo Lula MEC omisso no pós-pandemia, evasão escolar, atrasos na aprendizagem e universidades falidas: especialistas apontam desafios de Lula na educação Orçamento insuficiente e demandas reprimidas: saiba quais desafios o governo Lula enfrentará na saúde

Lula articula com aliados e partidos o comando de ministérios

Dois meses de transição

Os trabalhos técnicos de transição de governo acontecem no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), espaço destinado a abrigar a equipe que vai preparar as primeiras medidas a serem adotadas pelo governo do presidente eleito Lula.

Alckmin é o coordenador-geral da equipe de transição. O local, que fica a cerca de sete quilômetros do Palácio do Planalto, abriga transições de governo desde 2002.

Por lei, o futuro governo tem direito a 50 cargos remunerados para a equipe de transição, mas também pode contar com trabalhadores voluntários. O PT estima que mais de 100 pessoas atuarão no CCBB até a posse de Lula, em 1 de janeiro de 2023.

O atual governo montou estrutura no CCBB com gabinetes para Lula, Alckmin e outras 15 autoridades, além de salas de reunião e área de coworking.

Trabalho técnico

A equipe de transição montado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice eleito Geraldo Alckmin (PSB) prevê a criação de 31 grupos temáticos para trabalhar nos próximos dois meses.

Segundo a portaria que instituiu o gabinete de transição de governo, os colegiados terão a missão de «debater e produzir subsídios para elaboração de relatório final de transição».

Os temas vão desde educação e saúde até política para mulheres e povos originários e economia e ciência e tecnologia. Na tarde da terça (8), Geraldo Alckmin também anunciou os membros iniciais de dois dos 31 grupos:

Economia: André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio Arida Assistência social: Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão

Equipe de transição de governo passa a contar com dois dos criadores do real

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com