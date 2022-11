Entornointeligente.com /

fique por dentro

Copa Eleições Enem Gabriel Monteiro preso Alta da gasolina Massachusetts elege a primeira governadora abertamente lésbica dos EUA Maura Healey é do Partido Democrata. Essas eleições de meio de mandato foram as primeiras da história com candidatos LGBTQ nos 50 estados do país e na capital Washington D.C. Por France Presse

09/11/2022 00h11 Atualizado 09/11/2022

1 de 1 Maura Healey, do Partido Democrata, foi eleita governadora de Massachusetts — Foto: Steven Senne/AP Maura Healey, do Partido Democrata, foi eleita governadora de Massachusetts — Foto: Steven Senne/AP

A democrata Maura Healey se tornou a primeira governadora abertamente lésbica eleita nos Estados Unidos . Ela venceu as eleições na na terça-feira (8) ao derrotar o republicano Geoff Diehl, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, no estado de Massachusetts, segundo vários meios de comunicação.

Healy, 51, atual procuradora-geral de Massachusetts, localizado no nordeste do país, venceu confortavelmente seu adversário e garantiu para os democratas esse importante estado, que estava nas mãos dos republicanos.

O governador em exercício, Charlie Baker, um republicano moderado, decidiu não concorrer a um terceiro mandato.

Essas eleições de meio de mandato foram as primeiras da história com candidatos LGBTQ nos 50 estados do país e na capital Washington D.C., um exemplo de como essa comunidade se tornou uma força eleitoral cada vez mais poderosa no país. A maioria concorre pelo Partido Democrata.

Veja os vídeos mais assistidos do g1

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com