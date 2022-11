Entornointeligente.com /

Líderes mundiais pedem na COP27 envio de mais ajuda financeira aos países pobres É a primeira vez que o financiamento aos países pobres entra na agenda oficial da Conferência do Clima da ONU. O Egito, anfitrião do evento, anunciou um plano global para arrecadar US$ 300 bilhões por ano. 08/11/2022 20h52 Atualizado 08/11/2022

Líderes mundiais pedem na COP27 envio de mais ajuda financeira aos países pobres

Dezenas de líderes mundiais reunidos na Conferência do Clima das Nações Unidas pediram, nesta terça-feira (08), o envio de mais ajuda financeira aos países pobres. A reportagem é os enviados especiais ao Egito , Rodrigo Carvalho, Ross Salinas e Natalie Reinoso.

O primeiro-ministro da ilha caribenha de Antígua e Barbuda foi na canela dos ricos. Gaston Browne disse que chegou a hora de as empresas de petróleo e gás compensarem o estrago do aquecimento. «Enquanto eles lucram, o planeta queima», disse.

Browne falou em nome de uma aliança de pequenos países formados por ilhas que podem ser engolidas pelo aumento do nível dos oceanos. Ano passado, um ministro de Tuvalu gravou um discurso para COP26. Nesta terça o primeiro-ministro Kausea Natano lembrou que os refugiados climáticos ainda não são protegidos por convenções internacionais.

É a primeira vez que o financiamento aos países pobres entra na agenda oficial. O Egito, anfitrião da COP27 , anunciou um plano global para arrecadar US$ 300 bilhões por ano. Por enquanto, é só mais uma ideia no papel.

O enviado da China , segundo país que mais polui no mundo, anunciou mais uma: o plantio de 70 bilhões de árvores na próxima década.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adaptou as palavras de segunda-feira (7) do secretário-geral da ONU : «Não vamos pegar a estrada para o inferno climático, mas merecer a nossa entrada limpa no paraíso.»

Enquanto isso, uma história que corre em paralelo na Conferência do Clima no Egito vem chamando a atenção: a greve de fome de ativista preso por denunciar violações aos direitos humanos de forças policias do país . No domingo (6), quando começou a COP, ele também parou de beber água. O Alto Comissariado da ONU lamentou nesta terça que as autoridades egípcias não tenham ainda libertado e dado tratamento médico ao ativista que está com a vida em risco.

O escritor egípcio-britânico Alaa Abd el-Fattah foi uma das principais vozes da Primavera Árabe de 2011, protestos que, no Egito, derrubaram o ditador Hosni Mubarak.

A irmã do ativista denunciou a prisão e disse que não sabe se ele ainda está vivo. Durante uma entrevista coletiva, um homem que seria ligado ao regime egípcio pegou o microfone para defender o governo e provocar a irmã do ativista. Ele foi retirado por seguranças.

Jovem ativista, indígena de Manaus participa da COP 27 no Egito

