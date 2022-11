Inflação de ocasião, um predador insaciável

Entornointeligente.com /

Defender a economia de mercado é acreditar na justa recompensa, no reconhecimento pelo mérito, no esforço como caminho para a realização pessoal e económica. Mas só existe verdadeira economia de mercado quando a concorrência é perfeita, quando o preço corresponde ao ponto de encontro entre a curva da procura e a curva da oferta.

Quando o preço é imposto pela oferta quem perde é o consumidor, é um preço que resulta do poder de mercado, poder sobre o qual o consumidor apenas se pode resignar, não é uma consequência da lógica de mercado, é resultado da falência do mercado.

Mas, mais grave que o preço ser imposto ao consumidor, despindo-o de qualquer capacidade de intervenção na formulação de preços, é ser imposto simultaneamente ao produtor e ao consumidor, aí o mercado não está mal, o mercado está a morrer.

Quando o kg da laranja é pago ao produtor a menos de 30 cêntimos e o no supermercado está à venda a mais de 2€, sete vezes mais, algo está muito errado.

É exatamente aqui que hoje nos encontramos. Consumidores e produtores obedecem ao poder que foi entregue à distribuição. A distribuição, com especial foco nas grandes superfícies, apresenta resultados contraciclo, só possíveis porque estão investidos de um poder de domínio.

Muito pode ser dito, e escrito, para descrever como chegámos aqui, mas de todas as razões, e serão muitas, surgem à evidência duas: o excesso de regulamentação europeia e o autoritarismo higiénico.

O excesso de regulamentação da UE não é inocente: há quem acredite, e convictamente defenda, que a única forma da economia da UE se defender da concorrência de outras geografias, nomeadamente da asiática, é por via da regulamentação. É tentar obter pela lei a vantagem que a economia não conseguiu. É um erro, sempre foi e sempre será, mas esse é um tema que justificará uma reflexão autónoma.

A verdade é que também, internamente, cria efeitos perversos. O excesso de regulamentação impede que os pequenos distribuidores subsistam: são tantos os custos com «compliance» que só em grandes estruturas, com economias de escala, são acomodados.

Os pequenos comerciantes foram afastados pela superregulamentação, diria mesmo pela deriva regulatória da UE. Afastados os pequenos, o poder de mercado concentra-se nos grandes.

Também o «autoritarismo higiénico» contribuiu para o desaparecimento do pequeno comércio, do comércio de proximidade, ou de bairro. São tantas as exigências, tantos os requisitos que os custos fixos que acarretam exigem um grande volume de vendas para não consumirem toda a margem criada pelo negócio.

A inflação que hoje temos fez um caminho, um caminho em que muitos levantaram a voz e tentaram corrigir, mas as forças que pressionam Bruxelas foram mais fortes – agora está a ser apresentada a fatura.

Esta inflação não é igual às outras.

É um inflação mais grave, não tem uma causa, tem um concurso de causas. A guerra na Ucrânia é apenas uma das causas, mas talvez nem seja a mais impactante.

A inflação que consome grande fatia do rendimento das pessoas e famílias é consequência direta de um poder de mercado que foi oferecido pelo poder político à grande distribuição.

Prova que assim é está na assimetria da própria inflação. A inflação mais severa incide sobre os bens essenciais (está superior a 30%, não há custo de energia que justifique este valor), bens com forte elasticidade, que apesar do aumento de preço, por serem imprescindíveis, as pessoas continuam a consumir. Sobre a roupa ou sobre os livros, a inflação é inferior a 8%.

É um oportunismo sem ética, é de uma voracidade que vê o consumidor como presa, ao invés de cliente, é querer tudo com o sacrifício de todos.

Por isso, os lucros destas entidades apresentam valores recorde, é um mau sinal dos tempos, mas convém designar as coisas pelo que são: não são lucros excessivos, são lucros imorais. E, lucros imorais não se taxam, combatem-se.

Designar por lucro excessivo o que é imoral é apenas uma forma de partilhar o proveito do que é abusivo – não é defender as pessoas ou as famílias, é disputar um lugar ao lado do predador.

Faz lembrar a estória do predador que acabou extinto, de tanto comer não sobrou mais nada, morreu de fome.

São os novos dinossauros: ou se combatem ou destroem tudo, acabando por desaparecer por não sobrar mais alimento, extinguindo-se vítimas da própria gula.

Também não é uma inflação comum, porque não é provocada por pressão no aumento do consumo, por isso as receitas tradicionais, subir as taxas de juro para secar a liquidez, não só não a vão combater, como irão agravar as suas causas e consequências.

É como tratar uma pneumonia com sopas de «cavalo cansado». Não vai correr bem.

Mais do que subir impostos ou taxas de juro, fazem falta medidas que devolvam poder aos consumidores, desde logo uma informação transparente e inequívoca. Obrigar a colocar, no preço dos produtos, a margem aplicada sobre o preço de compra, ou variação do preço face ao ano anterior, talvez fossem mais eficazes que aplicar mais impostos sobre a inflação.

Antigo dirigente do CDS

