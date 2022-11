Cuatro trucos caseros de TikTok para reutilizar una botella de champú y darle una nueva vida

Entornointeligente.com /

Podríamos pensar que cuando terminamos una botella de champú únicamente nos queda la posibilidad de tirarla al contenedor del plástico y, así, contribuímos con su reciclaje. Y es cierto. Sin embargo, también podemos darle otras vidas y sacarles un poco más de provecho con alguno de estos cuatro trucos que hemos fichado en TikTok y que os proponemos en forma de manualidades DIY .

En Trendencias L'Oréal consigue fabricar la primera botella de plástico 100% reciclable y promete convertirse en el envase sostenible del futuro Macetas @mecherosoutofcontext ♻️♻️♻️♻️♻️ #fyp #parati #foryoupage #cactus #reutilizar #reciclar #bio #green #niños #jugar ♬ A-O-K – Tai Verdes La primera de las opciones que os proponemos y que hemos encontrado en la red social es la de convertir esas botellas en macetas. Únicamente tenemos que limpiarlas bien para que no queden restos de producto, recortarlas a la mitad, hacer unos agujeritos en el fondo para que se filtre la humedad, poner tierra, semillas o una plantita tipo un cactus para conseguir un resultado de lo más ideal.

Portalápices @wishtoys #Reciclaje de botellas de shampoo #manualidades #actividadesencasa #recicla #reciclajecreativo #decorhome ♬ Agua (Music from «Sponge on the Run» Movie) – Tainy & J Balvin Otra estupenda idea es convertir esas botellas en portalápices y organizadores de la manera que nos presentan en este vídeo y que es genial. no solo conseguimos tener a mano y en su sitio nuestros bolis, sino que además es de lo más cuqui.

Organizador de maquillaje @sandhyashrestha436 Part : 2 utilizing shampoo bottle as a makeup organizer #recycle #creative #timepass #utlizingtime ♬ original sound – VFX_for_films Ya sabemos que tener un organizador de maquillaje siempre es una buena idea para tener nuestros productos en su sitio, sin embargo, también podemos fabricarlo con diferentes botellas de champú (y de lo que se precie, las cosas como son), a distintas alturas, de la manera que nos recomiendan en este vídeo consiguiendo un organizador de lo más lindo para nuestro tocador.

Portamóviles @hiperbodegapreciouno ¡Tu botella de shampoo será un portacelurlares! 🙌🏼 ¡Aquí en #JuntosConUNO te enseñamos cómo, campeones! 📢 Ustedes, ¿qué otros trucos de reciclaje conocen? 🤔​ Aquí te dejamos todo lo que necesitarás: ​ – 1 botella de shampoo Precio UNO ​ – 1 cuchilla ​ – 1 tijera – 1 lima de uñas Precio Uno ​ – 1 goma blanca ​ – 1 pincel ​ – 1 servilletas o papel para decorar ​ ​ #CampeonesEnPreciosBajos #Manualidades #reciclaje ♬ sonido original – Precio Uno Perú Y la última idea que os proponemos es la de conseguir que la botella de champú se convierta en un portamóviles de lo más útil y al que podemos sacar mucho partido, sobre todo a la hora de cargarlo.

Vamos, que visto lo visto, no querremos volver a tirar una botella para darle un mejor uso que en la basura.

Fotos | Unsplash

En Trendencias | Los 17 mejores champús sin sulfatos para mimar a tu pelo y lucir melenaza

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com