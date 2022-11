Covilhã quer inscrever debuxo como património cultural imaterial

Entornointeligente.com /

Um ano depois de ter sido elevada a cidade criativa da UNESCO (na área do design), a Covilhã vai agora dar um novo passo: tecer na pedra dos passeios os desenhos mais icónicos da cidade-fábrica, criando a «rota do debuxo». Regina Gouveia, vereadora da Cultura da Covilhã, revelou ao DN que «já está projetada a primeira intervenção», salvaguardando que a ideia não é colocar troços inteiros com debuxo (design gráfico para aplicação na indústria têxtil), mas antes «pequenos apontamentos» espalhados por toda a cidade. A propósito, adianta que a autarquia tem já em seu poder «um levantamento de 2500 diferentes». Depois de finalizado esse inventário interno, o objetivo é «a inscrição do debuxo no inventário nacional de património cultural imaterial».

Desde há vários meses que o processo tem vindo a ser instruído. «Além da ideia da calçada, temos outras ideias para por em prática, no sentido de tornar visível ao público esta arte», adianta Regina Gouveia. A proposta da calçada partiu precisamente de um debuxador da Covilhã, que habitualmente colabora com a autarquia em diversas iniciativas culturais. De resto, há vários ainda vivos, alguns a exercer funções nas fábricas, como acontece na Paulo Oliveira – Lanifício, uma das mais expressivas indústrias da atualidade.

O projeto começou a ser desenvolvido na sequência da nomeação da Covilhã como Cidade Criativa da UNESCO (8 de novembro de 2021) e tem como compromisso «colocar a cultura e a criatividade no centro do desenvolvimento urbano sustentável, partilhando conhecimento e boas práticas a nível internacional». A ideia de «tecer na pedra» dos passeios – que vão ser requalificados ou reconstruídos – vários padrões de debuxos, desenhados para a indústria têxtil covilhanense, ganhou forma nos últimos meses. Esta reprodução será semelhante ao que é feito na calçada portuguesa, igualmente em branco e preto, mas com os padrões criados pelos desenhadores têxteis locais. «Para nós é muito especial», sublinha Regina Gouveia. «Em vez de ter uma calçada portuguesa com motivos nacionais, passaremos a ter nas ruas a nossa história, enquanto cidade-fábrica. E o que vamos fazer é colocar em sítios que tenham visibilidade adequada, que sejam nobres e dignifiquem o debuxo».

Subscrever Exemplos de debuxo, arte gráfica que a Covilhã quer «materializar» nas calçadas da cidade.

Entretanto, a autarquia promove desde terça-feira e até 14 de novembro a Semana Criativa da Covilhã, e Regina Gouveia está ansiosa por conhecer os resultados de duas residências artísticas com jovens da Escola Secundária Campos Melo e da CISMA – Associação Cultural, subordinadas ao tema «Râmolas de Sol: Do Debuxo ao Pixel», com curadoria de Rúben Marques Pedro, designer de comunicação e produto e consultor de design sénior do Museu do Caramulo.

As duas residências artísticas tiveram início a 24 de outubro, na Covilhã, e terminaram a 4 de novembro. Ambas tiveram como finalidade «apresentar uma proposta inovadora de réplica de uma Râmola de Sol (locais que serviam para estender as lãs), a ser exposta na Praça do Município aquando da Semana Criativa». Posteriormente, serão colocadas em duas zonas distintas da cidade, para que o público possa usufruir delas. «Em princípio os locais serão o jardim das Artes e o jardim municipal», revela Regina Gouveia. Numa primeira fase, as residências refletiram sobre os caminhos e oportunidades que o design representa na contemporaneidade, «em termos dos seus propósitos como disciplina e atividade, oferecendo um sem-número de possibilidades de inovação e conceção de produto aos mais diversos níveis.» Posteriomente, numa segunda fase – mais prática – os workshops propuseram desafios criativos aos participantes, como foi o caso de «Do Debuxo ao Píxel» onde, através de métodos como a construção de maquetas e outras ferramentas, foi estabelecida uma ponte entre as técnicas tradicionais de Debuxo Têxtil e a Arte Digital.

Debuxo, ou o design dos tempos modernos A professora Madalena Pereira integra o departamento têxtil da UBI (Universidade da Beira Interior) há três décadas. Por ser natural da Covilhã, conhece como ninguém este universo do debuxo. Ao DN, conta que o seu primeiro estágio, enquanto engenheira têxtil, no ramo da confeção, «foi precisamente com um debuxador, numa penteadora em Unhais da Serra». «Era esse o termo que se usava, hoje usamos a designação de designer têxtil», explica. Porque, afinal, o debuxo não é mais do que design. «As empresas têxteis, nomeadamente na área de lanifícios, sempre foram aquelas que apostaram mais em design», sublinha a docente , citando aliás um estudo de Michael Porter, dos anos 1990. «Quando falamos de design falamos do que nessa época era o debuxo; a forma como os fios eram entrelaçados, quer à teia quer à trama, para poder criar desenhos». Porém, o termo «debuxo» só se aplica a tecido clássicos, como é o caso da lã. Utilizava-se em todos os tecidos clássicos para criar os padrões.

«Tudo começou porque os ingleses, para desenvolver as duas primeiras coleções – e inclusive vieram de lá debuxadores para a zona da Covilhã, Manteigas e Seia – partilharam o seu conhecimento para desenvolver tecidos com diversos padrões. Uma dessas empresas ainda hoje tem um espólio extraordinário: a Burel Factory, que tem por base um debuxo para fazer as mantas, por exemplo».

No Museu dos Lanifícios da Covilhã, e no Museu Municipal, é possível aprofundar um pouco mais da história do debuxo na Covilhã, conhecida também como a «Manchester Portuguesa».

