A subida das taxas de juro: o passado regressa sempre

Entornointeligente.com /

Desde finais de 2008, as taxas de juro da Zona Euro tinham vindo a baixar, uma e outra vez, até alcançarem valores negativos que se mantiveram nos últimos seis anos.

A Euribor, utilizada como referência em vários tipos de empréstimos, passou de estar em níveis superiores a 5%, para registar valores de até -0,518%.

Esta situação inusitada, e até então desconhecida, foi uma das consequências da política monetária acomodatícia ou expansiva, implementada pelo Banco Central Europeu (BCE), que persegue a estabilidade de preços, ou seja, uma inflação equivalente a 2% a médio prazo.

Desde há mais de um ano (junho de 2021), a inflação disparou devido ao preço da energia, dos alimentos, e à disrupção das cadeias de abastecimento associada a um desequilíbrio entre a oferta e a procura.

Num primeiro momento, o desequilíbrio foi provocado pela pandemia, mas mais recentemente deve-se à invasão da Ucrânia. As tendências inflacionistas não se fazem sentir apenas na Zona Euro, mas também nos EUA e no Reino Unido, embora com uma importante diferença de abordagem.

Enquanto a Reserva Federal e o Banco de Inglaterra atuaram com prontidão subindo as taxas de juro, o BCE manteve-as inalteradas até julho deste ano.

O Conselho Diretivo do BCE, pela voz da sua presidente Christine Lagarde, mantinha o argumento de que o comportamento dos preços era conjuntural.

Uma possível subida das taxas de juro, à semelhança do que estavam a fazer outros bancos centrais, teria um impacto negativo sobre o crescimento económico e morosidade dos pagamentos, deteriorando a qualidade dos ativos dos bancos e a estabilidade financeira.

Alternativamente, em março deste ano, o BCE optou por começar a retirar o estímulo monetário aplicado desde o início da pandemia, que consistia na compra líquida de ativos no contexto do Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP).

O controlo da exposição da banca ao risco de crédito continuará a ser uma prioridade

A mudança de rumo do BCE O que parecia ser um fenómeno passageiro e breve, revelou-se persistente e duradouro. Na Zona Euro, o índice de preços para consumo passou de 2,3% em junho de 2021, para 8,6% em junho de 2022, afastando-se do objetivo fixado pela política monetária da Zona Euro.

Esta situação foi determinante para que, na reunião do passado dia 21 de julho, o Conselho Diretivo do BCE decidisse aumentar as três taxas de juros oficiais em 50 pontos-base.

Isto é, as taxas de juros das principais operações de financiamento, as taxas de juros de empréstimo marginal, e as taxas de juros da taxa de facilidade de depósitos, que se fixaram em 0,50%, 0,75%, e 0,00%, respetivamente.

Este aumento, o primeiro em mais de dez anos, apontou para uma mudança de 180 graus na política monetária da Zona Euro.

Estamos perante uma mudança de ciclo. A tendência ascendente dos juros coloca-nos muito aquém do nível necessário para levar a inflação ao objetivo dos 2%.»

Ao mesmo tempo que subia as taxas de juro, o BCE aprovou um mecanismo anticrise denominado Instrumento de Proteção da Transmissão (IPT), cuja função é a de comprar títulos da dívida pública dos países cujos mercados financeiros são pressionados pelos investidores.

Para aplicar o referido instrumento, o país que pretenda utilizá-lo deverá cumprir determinados requisitos, tais como: (i) respeitar as leis orçamentais da UE; (ii) não ter desequilíbrios macroeconómicos graves; (iii) ter garantida a sustentabilidade da dívida pública, bem como o cumprimento das políticas acordadas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Como a realidade é irredutível, tudo parece indicar que a subida de taxas veio para ficar. Posto isto, em setembro e perante a expectativa de que a inflação continuará indesejavelmente alta durante algum tempo, o Banco anunciou novo aumento que elevou as três taxas de juro em 75 pontos-base.

Ademais, está no ar a possibilidade de novos anúncios até ao final do ano, o que confirma a tese de um endurecimento da política monetária do BCE, baseada na subida das taxas de juro, em vez da redução do tamanho do balanço.

Esta mudança de estratégia, dirigida a combater a tendência inflacionista, não será inócua. Por um lado, a subida das taxas de juro aumentará os custos de financiamento, afetando os setores mais endividados, sejam empresas ou famílias, que tenderão a pagar mensalidades maiores pelos seus empréstimos.

A estes efeitos nocivos, contrapõem-se algumas consequências benéficas, tais como: a redução do endividamento público e privado, um maior incentivo à poupança, e o aumento dos resultados do setor bancário alavancados pela margem de juros.

Este efeito positivo na rentabilidade da atividade de intermediação, pode ver-se neutralizado pelo aumento da morosidade devido à retração da atividade económica.

A solidez dos bancos é, sem dúvida, um pilar de estabilidade financeira, os benefícios retidos uma fonte de capital e, por conseguinte, fonte de solvabilidade. Neste contexto, o controlo da exposição da banca ao risco de crédito continuará a ser uma prioridade para a autoridade supervisora.

Quanto mais subirão os juros Esta é a pergunta para a qual ninguém tem resposta, porque a literatura económica não oferece uma resposta clara em momentos de elevada incerteza, como os que vivemos atualmente.

Sem embargo, alguns organismos adiantam-se nas previsões. Por exemplo, a OCDE prevê que no quarto trimestre de 2023, as taxas de juro de curto e longo prazo estarão a 1% e a 2,12%, respetivamente.

Por sua vez, os especialistas do Banco de Espanha, desenvolveram modelos que projetam um aumento das taxas de juro a curto prazo, até março de 2023, altura em que se situariam entre 2,25% e 2,5%.

Posteriormente, iriam manter-se nesse nível durante a maior parte de 2023 e 2024, o que está de acordo com uma taxa de inflação prevista de 2% no final de 2024.

Qualquer uma das projeções deve interpretar-se com cautela, uma vez que dependem dos dados que se utiliza que, por sua vez, estão sujeitos a alterações no decorrer do tempo.

Em suma, o nível futuro das taxas de juro dependerá das decisões que o Conselho Diretivo do BCE adote em cada reunião, estando sempre condicionado pelas expectativas da inflação.

Certo é que estamos perante uma mudança de ciclo e até Christine Lagarde o admitiu depois da reunião de 8 de setembro, em que as taxas de juro sofreram uma subida mais agressiva (75 pontos-base), comparativamente a julho (50 pontos-base).

Na sua declaração, afirmou que o preço do dinheiro continuaria a aumentar e que, além disso, estamos muito aquém do nível necessário para levar a inflação ao objetivo dos 2%.

O endurecimento da política monetária afetará o crescimento económico da Zona Euro e os distintos setores da economia, considerando que o imobiliário será um dos mais prejudicados.

Estudos realizados a nível da Zona Euro, concluíram que um aumento de 1% nas taxas de juro das hipotecas produz, após dois anos, uma redução de 5% nos preços dos imóveis e de 8% no investimento.

Ademais, num contexto de taxas de juro baixas, a sensibilidade do mercado é maior, impactando os preços e o investimento com reduções de 9% e 15%, respetivamente.

Os ciclos económicos trazem de volta situações passadas, enquanto os fatores que as causaram e as soluções que se aplicaram são distintas. O passado regressa sempre, ainda que com novas nuances.

Licenciada em Economia, com Doutoramento em Gestão de Empresas

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com