Unicef: más de 27 millones de niños en riesgo por inundaciones

Entornointeligente.com /

Unicef señala que estos menores de edad corren riesgo de ahogamiento, enfermedades, escasez de agua potable y desnutrición, entre otras consecuencias.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) advirtió este martes que las inundaciones han puesto en riesgo a al menos 27.7 millones de infantes en todo el planeta durante el año en curso.

LEA TAMBIÉN:

Casi 200 niños fallecidos por jarabes en Indonesia

La agencia de Naciones Unidas mencionó que estos menores de edad corren riesgo de ahogamiento, enfermedades, escasez de agua potable, desnutrición, violencia e interrupción de las actividades para el aprendizaje.

En el marco de la COP27, que por estos días tiene lugar en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, la jefa de la delegación del organismo para el cuidado y protección de la niñez, Paloma Escudero, añadió que los niños devinieron uno de los segmentos de población más vulnerablesante el incremento de inundaciones registrado durante el año en curso a nivel global.

This year has brought overwhelming flooding to at least 27.7 million children in 27 countries worldwide.

Lives are on the line and #COP27 is an opportunity to finance climate adaptation and solutions for loss and damage– children need action now. https://t.co/61aYfSoDvo

— UNICEF (@UNICEF) November 8, 2022 «En muchos lugares, la inundación es la peor que ha habido en una generación o varias. Nuestros hijos ya están sufriendo a una escala que sus padres nunca sufrieron», apuntó.

Datos del ente resaltaron que las inundaciones incrementaron las posibilidades de propagación de algunas de las principales causas de muerte infantil como el cólera, la desnutrición y la malaria.

La Unicef ejemplificó con países como Chad, Pakistán o Malawi, los cuales padecieron o padecen los efectos de las inundaciones, y recalcó que muchos infantes estuvieron afectados por la inseguridad alimentaria y lenfermedades como las mencionadas.

En Malawi, por ejemplo, de las 203 personas que han fallecido por el último brote de cólera 28 fueron niños y 1.631 han padecido la enfermedad.

En Yemen, una de las naciones más golpeadas por la crisis económica y social, las inundaciones afectaron parcial o totalmente al menos 73.800 viviendas.

«Los jóvenes de los lugares más afectados de la Tierra se están ahogando en la inacción climática. Suficiente es suficiente. Hay vidas en juego: los niños necesitan acción ahora», expresó la funcionaria de la Unicef en la COP27.

Para concluir, el ente defensor de los derechos de la infancia llamó a buscar soluciones urgentes para enfrentar los daños ocasionados por la destrucción del medio ambiente e instó a trabajar en conjunto con las naciones más pobres para cerrar las brechas entre estas y los países más desarrollados.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com