Tormenta tropical Nicole se fortalece rumbo a Florida, EE.UU.

Fue activada la alerta de tormenta tropical para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Nicole se fortalece y esperan que se convierta en huracán el miércoles en su trayectoria hacia Florida Estados Unidos (EE.UU.).

En su actualización de las 16H00 (hora local), el ente precisó este martes que el centro del evento meteorológico se localiza a unos 460 kilómetros al noreste de las islas Bahamas y a 640 kilómetros al este de West Palm Beach, en Florida.

Hasta el momento, los vientos máximos sostenidos de Nicole alcanzan los 100 kilómetros por hora y se traslada a unos 17 kilómetros por hora.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2022 El NHC emitió una alerta de marejada ciclónica entre los ríos estadounidenses de Savannah y South Santee, en Carolina del Sur, y Suwannee y Ochlockonee, en Florida.

Fue activada la alerta de tormenta tropical para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur, mientras continúa el estado de alerta por huracán para las islas Abacos, Berrt, Bimini y Gran Bahama.

Además, se emitió un aviso de tormenta tropical para Andros Island, New Providence y Eleuthera todas ubicadas al noroeste de Bahamas.

Estiman que Nicole continúe su evolución en las próximas horas, mientras se desplaza por Bahamas y se acerque a Florida en la noche del miércoles o las primeras horas del jueves.

Prevén que durante el jueves Nicole se moverá por el centro y el norte de Florida hasta el sur de Georgia.

