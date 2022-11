Testimonios: hablan los afectados a un mes de la tragedia en Tejerías

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Tras cumplirse un mes de la tragedia que sacudió el estado Aragua en la localidad de Las Tejerías, distintos organismos se mantienen desplegados con maquinaria pesada para remover los escombros.

Muchas de las personas que se encuentran en refugios, regresaron a las zonas afectadas para evaluar qué pueden rescatar de sus viviendas. Hasta el momento hay más de 50 familias reubicadas en diversas ciudades del país .

La corresponsal en Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, regresó a Tejerías y recogió distintos testimonios:

María Escalona (Afectada)

«La casa donde vive mi yerna, una parte de ella se derribó. Tuvimos pérdidas y no me encuentro bien, porque de los nervios me atacó mucho el dolor de la columna, y ando mal, perdimos a los bebés de mis sobrinos, ver la casa de mi mamá destruida, eso me tiene mal», expresó.

Carlos Castillo (Afectado que perdió a su esposa y sus dos hijas)

«Nos encontrábamos en una iglesia alabando a Dios cuando pasó esta tragedia, en la cual casi todos los hermanos se fueron (…) no le echamos la culpa a Dios, ni al hombre ni a la naturaleza, porque son cosas que pasan», dijo.

Freddy Carache (Encargado del Matadero de Tejerías)

«Si Dios quiere vamos a volver a abrir, estamos en eso. Estamos limpiando las áreas y todo para tratar de reconstruir (…) estamos pocos trabajadores, porque hay algunos que están afectados», aseveró.

Francisco González (Afectado)

«Ya hoy hace un mes de la catástrofe esa. Yo tenía unos locales y lo perdí (…) en esta zona gracias a Dios no hubo víctimas. Perdí ocho locales», indicó.

