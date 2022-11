Sporting Cristal y sus razones que llevaron a no renovar con Roberto Mosquera

Entornointeligente.com /

El no clasificar a la final de la Liga 1 2022 y por ende no lograr el título nacional fueron las causas principales por la cual la directiva de Sporting Cristal decidió, el lunes último, no renovar el contrato de Roberto Mosquera. El conjunto «celeste» usó sus redes sociales para oficializar la salida de su entrenar y enviar enviar un conmovedor mensaje de despedida al estratega nacional, quien fue campeón y subcampeón en su último paso por el banco cervecero. «¡Gracias, profe! El Club agradece al profesor Roberto Mosquera y a todo su comando técnico el cariño, esfuerzo y trabajo realizado durante estos años y les desea todo lo mejor en sus próximos desafíos profesionales», se lee en la publicación. Roberto Mosquera regresó como entrenador de Sporting Cristal en la temporada 2020 y en aquel mismo año logró alzarse con el título nacional. En el 2021, bajo su batuta el conjunto la escuadra «celeste» logró su boleto a la final del campeonato, pero no pudo ante Alianza Lima y se tuvo que conformar con el segundo lugar. Finalmente, este 2022 tampoco pudo hacer lo propio ante Melgar en la llave de semifinales y quedó fuera de la disputa del galardón de la Liga 1. Tras la segunda final con el FBC Melgar jugador en el Estadio Nacional, en el que cayó 2-0, el propio entrenador «bajopontino» ya hacía presagiar su destino al señalar que en ningún momento se había sentado a conversar con los directivos de Cristal para hablar de su renovación. Al mando de Roberto Mosquera, Cristal se ubicó primero en la tabla de posiciones acumulada (el torneo de puntaje del Apertura y Clausura) en tres años consecutivos, logró el título nacional en el 2020, alcanzó el subcampeonato en el 2021 y culminó tercero en el 2022. También fue campeón de la Copa Bicentenario 2021. En total dirigió un total de 94 partidos, obteniendo 60 triunfos, 24 empates y 10 derrotas. Sporting Cristal 2020-2022 ?? 1ro en la tabla acumulada. ?? Campeón 2020 ??, subcampeón 2021 ??, tercer lugar 2022?? ?? Campeón Copa Bicentenario 2021.?? ?? 94 partidos en total: 60 ganados, 24 empates y 10 perdidos. #FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/24djC3U3Pg

— Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 7, 2022 ¡Gracias, «Profe»! El Club agradece al profesor Roberto Mosquera y a todo su comando técnico el cariño, esfuerzo y trabajo realizado durante estos años y les desea todo lo mejor en sus próximos desafíos profesionales. #FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/jhiMgO0WeA

— Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 7, 2022 (FIN) JSO Publicado: 8/11/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com