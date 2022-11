Entornointeligente.com /

Si. Asina se titula el poema de Rudyard Kipling. Y, en la traducción, que me parece la mejor, de Efrén Rebolledo, que déjase ver y verter: «Si puedes estar firme cuando en tu derredor/ todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza; / si cuando dudan todos, fías en tu valor/ y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza; / si puedes esperar y a tu afán poner brida, / o blanco de mentiras esgrimir la verdad, / o siendo odiado al odio no dejarle cabida/ y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad; / Si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey: / si piensas y el pensar no mengua tus ardores;/ si el triunfo o el desastre no te imponen su ley/ y los tratas lo mismo, como a dos impostores:/ si puedes soportar que tu frase sincera/ sea trampa de necios en boca de malvados,/ o mirar hecha trizas tu adorada quimera/ y tornar a forjarla con útiles mellados;/ si toda tus ganancias, poniendo en un montón, las arriesgas osado en un golpe de azar, y las pierdes, y luego con bravo corazón, sin hablar de tus pérdidas, vuelves a comenzar; si puedes mantener en la ruda pelea/ alerta el pensamiento y el músculo tirante/ para emplearlos cuando en ti todo flaquee menos la voluntad que te dice: «Adelante»;/ Si entre la turba das a la virtud abrigo; / si, marchando con reyes del orgullo has triunfado; / si no pueden herirte ni amigo ni enemigo; / si eres bueno con todos, pero no demasiado, / si puedes llenar los preciosos minutos/con sesenta segundos de combate bravío, / tuya es la Tierra y todos sus codiciados frutos, / y lo que más importa: ¡serás hombre, hijo mío!» Agora ahora hogaño, todas las Cáscaras Amargas, tiene la estructura y el final terminal enlace condicional: Si…Entonces…, en que los puntos suspensivos han de ser sustituidos por las proposiciones encontradas y relacionadas.

Con digresión y sin digresión, el Si condicional del poema de Rudyard Kipling. Se sostiene y ha de tenerse con la expresiva modernidad ilustrada originaria de Albert Einstein, que siempre recomendaba que había que ir a las catacumbas originarias para extraer, desde ahí, las nuevas conceptualidades, fuente de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de Maleo 2001. Asina asín ansí así: Si en la abultada enciclopedia upanishad sánscrita védica ha de estar el ser y no ser, ha de estar el algo y la nada de los Vedas y si de entre el ser y no ser, y, si de entre el algo y la nada ha de estar la contradictoria coherente indeterminación védica profunda, la perogrullada primera vez de Perogrullo, en que somos Edipo, todo lo que hemos sido y todo lo que seremos de Jorge Luis Borges, en que el hoy que es siempre todavía y el doctor Einstein no lo sabía de Antonio Machado, la perogrullada primera vez de Perogrullo, en el avisado ejecutante presente del Quijote y del apóstol Mateo del pan nuestro de cada día, de entre el testimonial pretérito y el advertido porvenir, con grafías gráficas gratificantes en el lienzo pictórico blanquinegro del yin y yang en la difuminación continua espectral grisácea en la sombría penumbra whitmaniana como si fuera en el trecho estrecho arrecho de entre el dicho y el hecho. Si el camino comino comido sino destino medio ecléctico sincrético budaiano, es la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre el ser y no ser de Buda de Laozi, abanderados de las contradicciones orientales y con grafía gráfica gratificante en el lienzo pictórico blanquinegro del yin y yang. Si la tensiva armonía simultánea coherente contradictoria heraclitoiana de Heráclito, la perogrullada primera vez de Perogrullo, la unidad antagónica armónica contradictoria coherente de los contrarios, ha de estar de entre el ser y no ser de Heráclito abanderado de las contradicciones occidentales, que endenantes dijera con traducción filosófica sensoria y graficara las contradicciones con el símbolo de un río, que un río no es dos veces el mismo río y es el mismo río las dos veces, que endespués fuera la base de las Leyes de la dialéctica de Hegel y Marx. Si la contradictoria coherente verdad socrática profunda, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre el teorema directo y el teorema indirecto, de entre la verdad y la falsedad, de entre la integridad y la hipocresía, de entre la justeza y la mentira, de entre el sí y el no, con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates, que ha sido y fuera el lugar en donde Sócrates se pegaba a los sofistas escuálidos entonces y mostrábale la verdad de la contradictoria coherente verdad socrática profunda en la perogrullada primera vez de Perogrullo. Si el contradictorio coherente medio aristotélico profundo, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre el exceso y el defecto de la Moral de Aristóteles, que no en su Lógica exclusiva excluyente, con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates, manque contra la voluntad de Aristóteles. Si la contradictoria coherente verdad socrática profunda, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre lo humano y lo divino de los Romanos, de entre lo justo y lo injusto de los Romanos, de entre el Derecho Usual Ordinario Romano y el Derecho Inusual Extraordinario Norteamericano de Kelsen con grafía en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática de las pirámides pareadas paradójicas kelsenianas de Kelsen. Si el contradictorio coherente imperativo borroso profundo de Maleo 2001, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar entre el imperativo hipotético y el imperativo categórico con grafía en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática de las pirámides pareadas paradójicas kelsenianas de Kelsen. Si la contradictoria coherente fe hebrea paradójica absurda sanpabloiana profunda del apóstol Pablo, es la perogrullada primera vez de Perogrullo, de entre la certidumbre y la incertidumbre de Heisenberg y del apóstol Pablo, perogrullada primera vez de Perogrullo, que ha de estar de entre la certidumbre y la incertidumbre, de entre la partícula y la onda, de entre la posición y la velocidad, de entre Aquiles y la tortuga de Zenón de Elea, de entre las proposiciones científicas verdaderas y las proposiciones científicas falsas de Heisenberg como si fueran del botiquinero sancarleño Miguelito, de entre la certidumbre y la incertidumbre de San Pablo, de entre la convicción y el temor de San Pablo, de entre la evidencia y la duda de San Pablo y como si fueran del Artículo 4° del Código Civil Venezolano, de entre lo visible y lo invisible de San Pablo con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si la contradictoria arma literaria irónica húmeda radical quijotescacervantina defensiva ofensiva profunda del Quijote, es la perogrullada primera vez de Perogrullo, que ha de estar entre la razón y la sinrazón del Quijote, de entre la locura y la cordura del Quijote, con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si el radiante ojo avizor de don Pancho, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre nalgas, ha de estar de entre las gracias y las desgracias del ojo del culo de Francisco de Quevedo con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si el cricrí de las margaritas garcialorcaianas, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre iglesias monasterios cementerios y toneles armados sepulcrales esqueléticos huesos flautista con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si el impulso irresistible inspirativo, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar entre natura y persona del Libertador Simón Bolívar con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso, la perogrullada primera vez de Perogrullo ha de estar de entre el borrén delantero y el borrén trasero de la silla de montar del Libertador Simón Bolívar, y, que le hiciera el libertario callo abultado en el culo con grafía gráfica gratificante en la línea curva lemniscata de Bernoulli y en la línea curva parabólica cúbica de Picasso de la tendencia y de la trascendencia de la teoría postmoderna de límite de Newton y Leibniz en el contradictorio medio aristotélico profundo del exceso y del defecto de la Moral de Aristóteles, que no en su Lógica arrumbadora y negadora del tercio incluso de Maleo 2001. Si la síntesis intelectual esencial profunda, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre la tesis y la antítesis de Hegel y Marx con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si la teoría del campo unificado einsteiniano de Einstein 1915 y teilhardiano de Teilhar 1950, la teoría de la complementariedad correlativa nielsbohriana de Niels Bohr 1927 y antoniomachadoiana de Antonio Machado 1902 de la unidad de los contrarios coherentes, es la perogrullada primera vez de Perogrullo, que ha de estar de entre la partícula y la onda de Niels Bohr 1927, de entre mi yo y la cornucopia reflexiva de Antonio Machado 1902, de entre el universo expansivo einsteiniano de luz curvada de Albert Einstein 1915 y el universo contractivo maleoiano de luz tragada de Maleo 2001, de entre el campo electromagnético y el campo gravitatorio, de entre la teoría especial de la relatividad einsteiniana 1915 y la teoría general de la relatividad einsteiniana 1915 comprobadas con el eclipse de Sol total en 1919 con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si la resolutiva optimalidad ortogonal pitagórica pretendida, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de estar de entre el consciente y el inconsciente de Cirigliano y Villaverde con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si la vocal conjuntiva copulativa inclusiva «Y» luisalbertomachadoiana de Luis Alberto Machado 1975, es la perogrullada primera vez de Perogrullo, y con que se identifica a los casos correlativos límite contradictorios caliginosos coherentes de entre lo concreto y lo abstracto, de entre el ser y no ser de Hamlet shakespeareiano con grafía gráfica gratificante en la slash diagonal contrarrecíproca ad absurdum mayéutica socrática del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras y de Sócrates. Si una contradicción lo implica todo y a partir de ella se puede demostrar lo que se quiera de conformidad con Bertrand Russell y Bart Kosko, que a sabiendas sabiendo todo lo que se quiera decir trae consigo saber decir lo que se quiera de conformidad con Andrés Bello, endenantes primero que Bertrand Russell, ambos pensadores margullidos en el río heraclitoiano de Heráclito, y, en de por medio en la perogrullada primera vez de Perogrullo, en que se sustituyen los entes definidos por su definiciones pascalianas de Blas Pascal en el convite cuartel cívico mílite del golpe feroz cesarvallejoiano, la perogrullada primera vez de Perogrullo, de tendencia y de trascendencia a Newton y a Leibniz, hacia niveles conceptuales sintéticos superiores. Y, agora ahora hogaño, todo lo dicho en torno contorno entorno de la perogrullada primera vez de Perogrullo es contenido que contiene el continente de la filosofía de las cuatro «E» de Maleo 2001, la filosofía del entendimiento y la estética ética espiritual, de la ciencia y la fe poética moral, de los valores teóricos y los valores práctico, de los valores jerarquizados y de los valores polarizados, de los valores cualitativos y los valores cuantitativos, de los valores teológicos y los valores cardinales, de los valores de la inteligencia y los valores de la voluntad, llamada la filosofía de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos coherentes de Maleo 2001. Y, la perogrullada primera vez de Perogrullo es también llamada, a mas y más, de contradictorio coherente medio aristotélico profundo de entre el exceso y el defecto de la Moral de Aristóteles, que no de su Lógica negadora exclusiva excluyente exclusa del tercio incluso de Maleo 2001, asina asín ansí así también, la perogrullada primera vez de Perogrullo, ha de llamarse como el contradictorio coherente medio maleoiano profundo de entre el tercio excluso y el tercio incluso de la Lógica de Maleo 2001, y, es el rescate del arrumbamiento que hiciera Aristóteles al tercio incluso por mas y más de tres mil años, y, se manifestara el tercio incluso del derrumbe de las Torres Gemelas Neoyorquinas, el día de la Virgen de la Coromoto de Venezuela, el 11 de septiembre de 2001, con el discurso nefando nefasto exclusivo excluyente aristotélico de George W Bush, del, de él: «O estás conmigo o estás con mi enemigo.» Un grosero parlamento altanero del principio del tercio excluso de Aristóteles, capitalizado por el capitalismo neoliberal imperial gringo go home en que naciera la teoría inédita innovadora novedosa avanzada de los cojedeños de Cojedes TINACO la teoría de los caso correlativos límite contradictorios caliginosos coherentes coordinados de Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético en el contradictorio coherente medio maleoiano profundo en la perogrullada primera vez de Perogrullo.

Entonces sea dicho que la perogrullada primera vez de Perogrullo, es la contradictoria coherente indeterminación védica profunda de entre el ser y noser, de entre el algo y la nada de los Vedas. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es el medio coherente camino comino comido sino destino ecléctico sincrético budaiano de Buda. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es la tensiva armonía simultánea contradictoria coherente heraclitoiana profunda de Heráclito. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es la contradictoria coherente verdad socrática profunda de Sócrates. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es el contradictorio coherente medio aristotélico profundo de Aristóteles. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es el contradictorio coherente imperativo borroso maleoiano profundo de Maleo 2001. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es la contradictoria coherente fe hebrea paradójica absurda sanpabloiana profunda de San Pablo. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es la contradictoria coherente arma literaria irónica húmeda radical quijotescacervantina defensiva ofensiva profunda del Quijote. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es el cricrí de las margaritas garcialorcaianas de Federico García Lorca. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es el radiante ojo avizor de don Pancho. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es el impulso irresistible inspirativo bolivariano del Libertador Simón Bolívar. La perogrullada primera vez de Perogrullo, es el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso maleoiano, de entre las nalgas del Libertador Simón Bolívar responsable del callo libertario abultado americano y de entre las nalgas de don Francisco como si estuviera entre el dicho y el hecho en el trecho estrecho arrecho en la difuminación continua espectral maleoiana en la sombría penumbra whitmaniana en la contradictoria complementariedad coherente bohriana de Niels Bohr 1927 y antoniomachadoiana de Antonio Machado 1902, en el campo unificado einsteiniano de Albert Einstein 1915 y el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin 1950, la síntesis intelectual esencial profunda hegelianamarxista de Hegel y Marx, la resolutiva optimalidad ortogonal pitagórica pretendida maleoiana profunda Maleo 2001, la vocal conjuntiva copulativa inclusiva «Y» luisalbertomachadoiana de Luis Alberto Machado 1975. Y, todo lo dicho en torno contorno entorno de la perogrullada primera vez de Perogrullo es contenido que contiene el continente de la filosofía de las cuatro «E» de Maleo 2001, la filosofía del entendimiento y la estética ética espiritual, llamada la filosofía de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos coherentes de Maleo 2001. Perogrullada primera vez de Perogrullo es y ha de ser el contradictorio coherente medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en correspondencia biunívoca.

Ergo vergo sea dicho que en la perogrullada primera vez de Perogrullo, es tanto como el contradictorio coherente medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en correspondencia biunívoca como si estuvieran en el trecho estrecho arrecho entre el dicho y el hecho en la difuminación continua espectral grisáceas de las correlativas complementarias armónicas simultáneas contradictorias coherentes heraclitoianas de Heráclito en que una contradicción lo implica todo y a partir de ella se puede demostrar todo lo que se quiera, sabiendo de Bertrand Russell de Bart Kosko de Andrés Bello, que todo lo que se quiera decir trae consigo saber decir lo que se quiera, en la perogrullada primera vez de Perogrullo, que es tanto como el contradictorio coherente medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en correspondencia biunívoca en que se sustituyen los entes definidos por su definiciones pascalianas de Blas Pascal, en la perogrullada primera vez de Perogrullo, que es tanto como el contradictorio coherente medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en correspondencia biunívoca del golpe feroz cesarvallejoiano de Cesar Vallejo, en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso, en un medio de entre el cero y el uno, en que existe la tendencia y la trascendencia tras la modernidad de Newton y Leibniz, y, en que se amplía el concepto de límite, en que ha de estar el contradictorio coherente medio maleoiano profundo, de tendencia y de trascendencia, de equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético, en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso, la perogrullada primera vez de Perogrullo, del golpe feroz cesarvallejoiano de Cesar Vallejo, desde y hacia niveles superiores conceptuales sintéticos excelsos de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos coherentes de Maleo 2001 de la forma ser y no ser con grafía grata gratificante en el cóncavo convexo contradictorio caliginoso coherente concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001.

