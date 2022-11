Remontar una crisis con soluciones financieras de mediano y largo plazo: Experta Adriana Gallardo

Entornointeligente.com /

Miami, 8 noviembre (Notistarz). – La experta Adriana Gallardo recomienda cinco claves para que los emprendedores remonten las crisis económicas y se concentren en soluciones de tipo financiero de mediano y largo plazo.

Sostuvo que reducir gastos operativos y administrativos, y poner pausa a las inversiones, parecen los pasos más lógicos, pero son soluciones de corto plazo. Sin embargo, anotó, ¿es la cuestión financiera la única que debería robar nuestra atención?

«Sin dinero, no hay empresa. Eso es un hecho, pero, para tener una compañía sólida, debemos incrementar la capacidad de tomar una postura resiliente que permita sacar provecho, a largo plazo, de las crisis que enfrentamos», dijo.

El problema, o, mejor dicho, «el desafío es que tendemos a enfocarnos tanto en lo negativo, en el problema y en sus consecuencias, para decidir las acciones a tomar, que perdemos de vista las áreas de oportunidad que surgen a partir de la crisis económica. Por esta razón, adquirir una postura diferente nos resulta tan complicado. En esta vida, ¿qué es sencillo?

Todo puede ser más fácil si se considera que las compañías que aprovechen este tiempo para desarrollarse van a tomar ventaja a largo plazo.

En «Look for New Advantage in Shifting Trade Patterns», Michael McAdoo indica que toda crisis tiene «un fin que viene acompañado de tiempos de crecimiento económico sustentable».

Explicó que, para sacar el mejor provecho del tiempo de crecimiento económico futuro, se pueden aplicar varios aspectos, dependiendo del estilo del producto o servicio que se maneje.

Plantea optar por cadenas de suministro regionales. «si hablamos de mercados norteamericanos, se debe procurar fabricar el producto en Norteamérica, al igual que si hablamos de mercados europeos (en Europa y alrededores)».

Aumentar el inventario de reserva, para que la crisis de suministros no afecte a las empresas.

Precalificar a proveedores alternativos, siempre considerando que cumplan los requisitos de coste, calidad y entrega que se han establecido.

Identificar futuros mercados porque es importante considerar dónde estará el futuro del negocio, procurando siempre analizar un periodo mayor a dos años.

Reconocer áreas de oportunidad. Si la empresa se está diversificando en productos y servicios, identificar cuáles se están vendiendo y enfocarse en ellos, en su promoción y colocación».

«Para sacarle provecho a la crisis se debe mantener el enfoque y evitar que el miedo al cambio o la desesperación por mantener la rentabilidad de la empresa, nos paralicen», advirtió Adriana Gallardo, experta en empoderamiento femenino.

