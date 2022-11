Pedrógão Grande. Filme de DiCaprio sobre incêndios estreia este fim de semana

Entornointeligente.com /

O documentário «From Devil's Breath», de Orlando Von Einsiedel, produzido por Leonardo DiCaprio, e que aborda o grande incêndio de Pedrógão Grande de 2017, vai ser exibido esta semana em Portugal.

O anúncio foi feito pelos Cinemas NOS, que informa que o filme vai ser mostrado entre sexta-feira e domingo em Lisboa, Loulé, Viseu, Funchal, Aveiro, Braga, Matosinhos e Coimbra, no total de 24 sessões.

Os bilhetes terão «um custo simbólico de cinco euros e parte da receita será doada a um projeto de reflorestação a selecionar pela Casa do Impacto», que é um 'hub' de inovação promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, refere a exibidora.

«From Devil's Breath» é um documentário de 40 minutos que conta a história de sobreviventes do incêndio de Pedrógão Grande, que aconteceu no verão de 2017 e vitimou 66 pessoas.

A equipa de produção do filme conta não só com o ator Leonardo diCaprio como também com os jornalistas Tiago Carrasco e Catarina Fernandes Martins.

As gravações para a curta-metragem decorreram no início de 2020 e retratam a história de Nádia Piazza, que perdeu o filho e que foi presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, de um dos feridos graves, de Vítor Neves, do bombeiro Sérgio Lourenço e de Sofia Carmo, dinamizadora de projetos de reflorestação na área afetada, adiantou no final de 2021 o jornalista Tiago Carrasco à agência Lusa.

Orlando Von Einsiedel, que assina «From Devil's Breath», venceu um Óscar de melhor curta documental em 2017 pelo filme «Os Capacetes Brancos», sobre voluntários de equipas de socorro, na guerra da Síria.

Segundo os Cinemas NOS, a sessão de «From Devil's Breath» no cinema Amoreiras, na sexta-feira, em Lisboa, incluirá um debate sobre alterações climáticas com o deputado Miguel Costa Matos (PS), com a coprodutora Catarina Fernandes Martins, a responsável pelo programa de reflorestação de Pedrógão Grande, Sofia Carmo, e com moderação de Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto.

