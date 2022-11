Más de un centenar de tortugas marinas muertas alertan a los ambientalistas

Entornointeligente.com /

Más de 100 tortugas marinas muertas han sido reportadas por las autoridades. Cedida En dos meses, las autoridades de MiAmbiente y los organismos ambientales han detectado 151 tortugas marinas muertas en las playas de Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste y Chiriquí. En esta última provincia es donde se ha encontrado la mayor cantidad, 70. Las primeras tortugas muertas se detectaron el pasado 12 de septiembre, y desde entonces organizaciones ambientales, como la Red Panatortugas han estado en alerta: «Justamente las oenegés invertimos mucho tiempo, dinero y energía en salvar aunque sea una (especie)… ahora, imagínese saber que han muerto más de 130 y no sabemos la causa», apuntó, Margaret von Saenger, secretaria de la junta directiva de la Red Panatortugas. «La situación es grave. Es una crisis para nosotros», agregó Margaret. «De 1.000 huevos en cada proyecto de conservación que se liberan al mar, solo un neonato sobrevive», recalcó Saenger a La Estrella de Panamá. «Las tortugas marinas comen cierto tipo de comida. Si hay menos tortugas habrá una sobrepoblación de esta comida. Y ahí empieza el desequilibrio». «Se han observado barcos de pesca industrial faenando por la zona, pero solo una necropsia que indique muerte por ahogamiento (es decir que quedó atrapada en la red y no pudo salir a respirar) podría confirmar esa teoría. Sin necropsia, es decir datos científicos, no podemos saber la causa. Hasta ahora todo queda en especulación y eso no es válido», remarcó la ambientalista. El Ministerio de Ambiente maneja tres teorías sobre lo que ocurre con las tortugas: las embarcaciones pesqueras, algas tóxicas y las corrientes de los ríos por las lluvias que llegan al mar, y ayer se creó una comisión interinstitucional para investigar este fenómeno que, de acuerdo con la base de datos oficial, las especies más afectadas son las tortugas verde y lora. El director encargado de Costas y Mares de MiAmbiente, Marino Ábrego, explicó que es poco probable que la causa sea por alga tóxica, porque le realizaron una solicitud al Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac) sobre la proliferación de algas durante los meses de septiembre y octubre, a lo que respondieron que no ha habido presencia de algas tóxicas en el Pacifico panameño. Sin embargo, dijo Ábrego, se requiere un análisis de tejidos de las tortugas para descartar totalmente esta hipótesis, que no se ha podido realizar por el grado de descomposición de las especies. La otra causa podría ser las embarcaciones pesqueras que están mar afuera, en vista de que las tortugas llegan a la orilla en estado avanzado de descomposición. Ábrego recordó que en Guatemala y México hubo una mortandad de 400 tortugas que fue atribuida a los barcos pesqueros. Recalcó que en el caso de Panamá, en estos momentos es muy prematuro atribuir el problema a las embarcaciones hasta que no se realicen las necropsias. Ábrego indicó que solicitarán apoyo a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para determinar a través de los dispositivos que tienen los barcos sí son los casuales o no de esta problemática.

«Para saber sobre la posibilidad de interacción con pesca, habría que solicitar apoyo a la Arap, y de ser posible verificar la presencia de embarcaciones en las fechas en que se han dado los hechos y en las áreas afectadas, esto para ir descartando las posibles causas analizadas», añadió. Por otro lado, también se está analizando si las fuertes lluvias de las semanas anteriores han sido factor determinante de la mortandad. «Cabe resaltar que si las tortugas se encuentran en la costa o muy próximas o cercanas a la salida de los ríos al mar, esto pudiera afectarlas», añadió.

Los depredadores se llevan las cabezas de las tortugas. Cedida No hay ‘mano criminal’

Los mamíferos llegan en avanzado estado de descomposición. Cedida El vocero de la Dirección Nacional de Policía Ambiental, subcomisionado Elmer Caballero, indicó que: «No se encontró rastro de mano criminal o mano humana. Cuando me refiero a la policía ambiental también hablo de personal de investigación judicial y de inteligencia, que se traslada y trata de buscar información con el personal de investigación y judicial». MiAmbiente estableció una mesa de trabajo interinstitucional, en la que ha participado el Instituto Smithsonian, para investigar las muertes de las tortugas. Ábrego, además, adelantó que hace gestiones con una institución para realizar las necropsias de las tortugas. .

