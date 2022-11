Mandy Fridmann dice que no permitieron que la mamá de Chyno Miranda lo visitara en el Cedral (+video)

Entornointeligente.com /

La periodista Mandy Fridmann hizo un contacto exclusivo con el programa Despierta América y reveló detalles sobre la madre de Chyno Miranda. La comunicadora social comentó a los periodistas del programa de variedad mañanero de Univisión, exclusiva sobre la madre del cantante, la sra Alcira Pérez luego de que le avisaran de el traslado de su hijo del centro Tía Panchita a la clínica privada El Cedral donde está siendo tratado y evaluado.

Ahora bien, Fridmann explicó « Te anticipo que, hable con la parte de la madre, con los abogados y me dicen que no pueden visitarlo, que le dijeron que no pueden visitarlo, tiene todas las visitas restringidas, no puede visitarlo hasta que se terminen de hacer todos los exámenes por lo cual hoy su madre va ir al Cedral a pedir que le dejen ver a su hijo».

En este caso, cuando le preguntaron qué sabía respecto a la novia de Miranda, Astrid Falcón , quien ahora lo atiende en esta clínica privada Mandy reveló que no cree que la mujer tenga segundas intenciones como dice su madre sino que «Son dos formas de ver el amor diferentes».

Por su parte, acerca de Natasha Araos dijo que no está tan activa en el caso de su ex esposo y padre de su hijo «Cada tanto llama a la mama para saber como está Chyno, pero esta muy aparte de todo esto, con el divorcio ella cerró el capítulo» concluyó.

