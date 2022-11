Maduro y John Kerry se saludaron en Egipto

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el envIado especial de Edtados Unidos para el Clima, John Kerry, se saludaron este martes en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que se desarrolla en Egipto.

En un video publicado por el periodista de AP Joshua Goodman, se aprecia el mandatario venezolano estrechando la mano a Kerry y, luego entre un breve diálogo acompañado de risas, Maduro concluye el saludo deseándole «mucha suerte» al diplomático estadounidense.

Any lip readers?

Maybe recalling their days bonding over baseball at a Cape Cod retreat of the @grupodeboston two decades ago. @NicolasMaduro was a lawmaker and @JohnKerry

still a senator. Those meetings helped ease tensions following 2002 coup. pic.twitter.com/Z0ZWRZ5Xwj

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 8, 2022

