LVBP: Inicia otra semana por la clasificación

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Con el respectivo descanso del pasado lunes, los 8 equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) volverán a la acción esta noche en búsqueda de sumar victorias que les permitan alcanzar la fiesta grande en el mes de enero.

Con todas las novenas habiendo alcanzado el doble dígito de encuentros, los Leones del Caracas se encuentran en la cima , ostentando un registro de 8-3 y con un juego de ventaja sobre sus vecinos de la capital, Tiburones de La Guaira (7-4), y su eterno rival Navegantes del Magallanes (8-5) ; los Cardenales de Lara (6-4) y las Águilas del Zulia (7-6) son los últimos con récord positivo del campeonato , mientras que las últimas tres plazas las ocupan Bravos de Margarita (4-6), Caribes de Anzoátegui (4-8) y los Tigres de Aragua (2-10) respectivamente.

¡Así van!

🫓Presentado por #HarinaPAN 🫓 #ConTodoYMás pic.twitter.com/WcuJUH1sLf

— #ConTodoYMás ⚾️🇻🇪 (@LVBP_Oficial) November 7, 2022 Encuentros para este martes 8 de noviembre

Macuto, Valencia, Maracaibo y Zulia serán las sedes que albergarán los compromisos del día , destacando que Caracas y Aragua se enfrentarán tres veces consecutivas esta semana, aunque alternando sus sedes, mientras que las Águilas tendrán 4 de sus 6 duelos en condición de local.

Caribes de Anzoátegui (Omar Bencomo Jr.) vs. Bravos de Margarita (José Mesa Jr.), en el Jorge Luís García Carneiro de La Guaira (06:00 pm). Tigres de Aragua (Por confirmar) vs. Leones del Caracas (Jesús Vargas), en el Estadio Universitario de Caracas (07:00 pm). Encuentro que podrá disfrutar totalmente en vivo por el circuito Mega . Cardenales de Lara (Williams Pérez) vs. Navegantes del Magallanes (Ricardo Sánchez), en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia (07:00 pm). Tiburones de La Guaira (Manuel Olivares) vs. Águilas del Zulia (Por confirmar), en el Luís Aparicio «El Grande» de Maracaibo (07:00 pm). Podrá sintonizarlo totalmente en vivo y en exclusiva por Unión Radio Noticias. JORNADA DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE

Presentada por @AlimentosMunchy

¿Quiénes ganaran? Ya lo veremos😎🔥 #ConTodoYmás

Podrás disfrutar de cada uno de los juegos a través de los siguientes canales:

👉 @ivcnetworks

👉 @simpletvve

👉 @bymsport

👉 @beisbolplay #LVBP pic.twitter.com/gxZsJW1dD0

— #ConTodoYMás ⚾️🇻🇪 (@LVBP_Oficial) November 8, 2022 Alexis Bonilla ※ Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com